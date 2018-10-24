وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد المهنا ان المحافظة تضع جميع إمكاناتها في توفير مختلف الخدمات لأبناء محافظة العاصمة، لافتا الى ان تلبية مطالب أهالي المحافظة يأتي على سلم اولوياتنا. جاء ذلك خلال استقبال المحافظ في مكتبه صباح امس لممثلي اللجنة التطوعية لمنطقة شمال غرب الصليبخات عادل الهاملي، ومنصور الحريص، ومنصور خورشيد. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الضرورية لأبناء منطقة شمال غرب الصليبخات، حيث قام أعضاء اللجنة بتقديم تقرير مفصل للمحافظ عن المنطقة يتضمن بعض الطلبات التي يحتاجها أبناء المنطقة، حيث وعد المحافظ الحضور بتلبية احتياجات المنطقة حسب الإمكانات المتاحة ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الشأن للعمل على إيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة إنجاز ما يمكن إنجازه من المطالبات لاسيما ما يتعلق منها بالأمن وتسيير الدوريات، وفتح المراكز الصحية، وفروع الجمعية التعاونية وغيرها من مطالب أهالي المنطقة. وفي نهاية الاجتماع اعرب محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا عن امله في تلبية احتياجات المواطنين وحل مختلف المشاكل والحد من السلبيات التي تعاني منها مناطق محافظة العاصمة شاكرا في الوقت ذاته جهود اللجنة في تحمل مسؤولياتها في نقل الصورة الحقيقية عن المنطقة.

