وطن النهار

حددت وزارة التربية جدولاً زمنياً خاصاً بزيارة مدارس الكويت الحكومية والخاصة ومدارس التربية الخاصة والمعاهد الدينية لمعرض الكويت الـ 43 للكتاب خلال الفترة من 14 وحتى 24 نوفمبر المقبل، حيث أصدر وكيل وزارة التربية للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والديني ومدارس التربية الخاصة ورياض الأطفال، بشأن تعديل جدول زيارات المدارس لمعرض الكتاب الثالث والأربعين خلال الفترة من 14 وحتى 24 نوفمبر.

وأوضح أن النشرة تأتي في إطار تزامن عطلة المولد النبوي الشريف خلال فترة المعرض في 20 أو 22 الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تجديد موعد الزيارات في النموذجين المرفقين، مبينا أنه تم تخصيص 14 نوفمبر المقبل لجميع مدارس التربية الخاصة وادارة التعليم الخاص ومدارس الرياض التابعة لمنطقة حولي التعليمية، فيما تم تخصيص اليوم الذي يليه لمدارس البنين التابعة لمناطق الاحمدي ومبارك الكبير والجهراء التعليمية بالاضافة إلى المعاهد الدينية، ولمدارس البنات يوم 18 نوفمبر المقبل.

وأضاف: أن «موعد زيارة المدارس التابعة لمناطق حولي والعاصمة والفروانية لجميع مراحل البنين يوم 19 نوفمبر المقبل، ومراحل البنات في اليوم الذي يليه بالاضافة إلى مدارس الرياض التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية ومدارس التربية الخاصة بنات، بينما تم تحديد اليوم الذي يليه لجميع مدارس البنات التابعة لمناطق الفروانية والجهراء ومدارس رياض الاطفال التابعة للمنطقتين بالاضافة إلى ادارة التعليم الخاص، وذلك في حال جاء يوم العطلة في يوم 22 نوفمبر، وفي حال جاءت العطلة يوم 20 نوفمبر 2018، سيتم تغيير مواعيد آخر يومين بحيث يكون يوم 21 نوفمبر خاصا بمدارس البنات التابعة لمنطقتي الفروانية والجهراء التعليمية وادارة التعليم والخاص ورياض الاطفال، واليوم الذي يليه خاص بمدارس حولي والعاصمة ومدارس التربية الخاصة ومدارس الرياض التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، وذلك من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

