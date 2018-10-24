وطن النهار

أقامت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الأوقاف برنامج فعالية ورشة المعرفة والابتكار في إطار علمي وتطبيقي للمؤسسات الحكومية تحت شعار «فرصة المعرفة والابتكار» في المسجد الكبير.

بداية قال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي عبدالله الشاهين لقد جاءت مبادرة قطاع التخطيط والتطوير متمثلا في إدارة التخطيط الاستراتيجي لتبني مشروع المعرفة والابتكار لكي تكون ترجمة عملية لوعي القطاع بأهمية الاخذ بأحدث الممارسات المؤسسية التي تتفق وتوجهات استراتيجية الوزارة تطبيقاً لقيمة «التميز» في الأداء الاستراتيجي بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الأداء.

وأضاف: إننا نستهدف من إقامة هذه الورشة الخروج بتصور علمي وتطبيقي في مجالات المعرفة والابتكار والمواهب، لكي ننطلق منها بمشروعات عملية تثري الخطة الموضوعة من جانب إدارة التخطيط الاستراتيجي لمشروع المعرفة والابتكار.

