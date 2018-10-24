وطن النهار

كشف وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا عن مناقشة عدد من مشاريع القرارات التي تهم المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي، لتحسين الوضع الصحي في دول مجلس التعاون.

وأكد في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح اجتماع وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، أن الاجتماع سيناقش الدليل الصحي الإرشادي والبطاقة الذكية في الملف الصحي، إلى جانب عدد آخر من القرارات الهامة.

واستهل كلمته مرحبا بوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، اضافة الى رؤساء واعضاء الوفود المشاركة.

وشدد على أهمية الاجتماع وقال «اثق كل الثقة انه بالرغم من ازدحام جدول الاعمال بالموضوعات الهامة المتعلقة بالامن الصحي بدول مجلس التعاون ومجابهة التحديات المختلفة التي تواجه نظمنا الصحية لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنينا، فإننا سنتمكن من اعداد مشروعات القرارات المناسبة للعرض على وزراء الصحة بدول المجلس باجتماعهم الذي نسعد باستضافته بالكويت عقب اجتماعنا هذا استمرارا لمسيرة التعاون والتنسيق بالخطط والبرامج الصحية وبما يعزز مسيرة التنمية الشاملة بدول المجلس.

من جانبه، تقدم الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري بالشكر والامتنان لوكيل وزارة الصحة في الكويت د. مصطفى رضا والعاملين معه على الجهود التي بذلت لاستضافة وتنظيم الاجتماع، و كرم ضيافة وطيب وفاده وحسن استقبال. كما أعرب عن تقديره للجنة المنظمة لحرصها الشديد في تعزيز وتطوير التعاون المشترك والنقلة النوعية التي يشهدها مسار العمل الصحي المشترك. وأضاف «ان جدول اعمالكم زاخر بالموضوعات المهمة ونحن على ثقة تامة بأنها ستحظى من قبلكم بالاهتمام والعناية للخروج بنتائج ايجابية تسهم في توفير الرعاية الصحية المتميزة لأبناء دول مجلس التعاون وترتقي بالعمل الصحي المشترك في دول مجلس التعاون».

