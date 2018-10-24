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بإشراف ومتابعة رئيس التفتيش مدلول الشمري

جمارك السالمي أسقطوا سعودياً حاول تهريب 642 كرز سجائر

منصور السلطان
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الأربعاء 24 أكتوبر 2018

استمراراً للجهود التي يبذلها رئيس تفتيش جمارك مركز السالمي مدلول زياد الشمري في احباط عمليات التهريب والحزم في عمليات تفتيش امتعة المسافرين القادمين والمغادرين، استطاع مساء الأول من أمس من احباط عملية تهريب 642 كرز سجائر حاول مسافر سعودي مستغلاً سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار بغزارة تهريبها من البلاد الى المملكة العربية السعودية من خلال اخفائها اسفل المقاعد بسيارته ذات الدفع الرباعي.
ووفق مصدر جمركي افاد بأن سيارة ذات دفع رباعي يقودها مسافر سعودي الجنسية دخل مركز السالمي الحدودي خلال هطول الامطار وحاول ايهام مفتشي الجمارك بانه لا يستطيع تحمل المطر وسوء الاحوال الجوية ظنا منه بأن مفتشي الجمارك لا يستطيعون العمل في الظروف المناخية الصعبة، طالباً منهم انهاء اجراءات مغادرته الى المملكة العربية السعودية لكن طلبه اصطدم برد رئيس تفتيش جمارك السالمي مدلول زياد الشمري الذي طلب من مفتشي الجمارك تفتيش سيارة المسافر السعودي حيث كانت المفاجئة بأنها ملغومة بـ«642» كرز سجائر مخبأة بطريقة سرية اسفل المقاعد الامامية والخلفية.
وخلال التحقيق مع المسافر اعترف بانه كان ينوي تهريب الكمية الى المملكة العربية السعودية وبيعها في السوق السوداء في حفر الباطن.
وعليه امر الشمري بحجز السيارة وتحريز المضبوطات واحالتها الى ادارة الجمرك البري.


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