دفتر أحوال

سيطر رجال فرق الاطفاء مساء الأول من أمس على حريق هائل اندلع في شاليهات كيربي في مصنع للاسمنت في صناعية الصليبية خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر اطفائي لـ«النهار» بأنه وفور ورود بلاغ مساء الأول من أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في صناعية الصليبية توجه رجال اطفاء 4 مراكز وهي جليب الشيوخ ومشرف والصليبخات الى موقع الحريق، حيث تبين بأن النار اندلعت بـ4 شاليهات مصنوعة من الكيربي، فتمت محاصرتها بواسطة خراطيم المياه ورافعات خاصة لمكافحة الحرائق وذلك بعد اخلاء المصنع من العمال وفي غضون 4 ساعات تمت السيطرة على الحريق واخماده دون حدوث اصابات.

ومن جانبه، اكد المصدر ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق اسهم بشكل كبير في تقليل الخسائر والحد من انتشار النار الى المصانع المجاورة.

وأكد المصدر بأن فريقاً من رجال تحقيق الحوادث والحرائق باشر العمل لمعرفة اسباب اندلاع النار.

