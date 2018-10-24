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الدفاع المدني والتربية شاركا في تمرين إخلاء وهمي

منصور السلطان
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الأربعاء 24 أكتوبر 2018

انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني في نشر وتوعية المواطنين والمقيمين بتدابير الدفاع المدني وبالتعاون مع وزارة التربية، نفذ تمرين إخلاء وهمي بمدرسة صالح الرويح المتوسطة بنين بمنطقة العارضية في محافظة الفروانية شارك فيه عدد من قطاعات وزارة الداخلية الميدانية وجهات أخرى معنية في عمليات الاخلاء.
وقد حقق التمرين أهدافه الإجرائية والوقائية والتدريبية بنجاح في إتمام عملية الإخلاء في وقت قياسي.
يأتي هذا التمرين في إطار البرنامج التدريبي الذي تجريه الإدارة العامة للدفاع المدني ضمن خطتها الزمنية لتوعية وإرشاد وتدريب أبنائها طلاب وطالبات وهيئات التدريس والعاملين في جميع مدارس وزارة التربية الحكومية والأهلية وتأهيلهم على كيفية التعامل مع الأزمات باستخدام وسائل الحماية الذاتية وتدابير الدفاع المدني والتعرف على عمليات الإخلاء المنظم في حالات الطوارئ وللتأكد من إجراءات الأمن والسلامة وجهوزيتها.


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