آراء

عندما جاءت الرسالة الإسلامية إلى العرب، لم يكن العرب يشكلون أمة بالمعنى الاصطلاحي لكلمة أمة، و لكن يمثلون أوزاعا وقبائل متفرقة تعيش في الجزيرة وحولها.

ولكن عندما تكونت الدولة في المدينة، عرف الناس شيئا آخر، فقد تشكل أمامهم شيء لم يألفوه، ولم يعرفوه، وهي الطاعة لرئيس واحد، لا تطيعه قبيلة واحدة، ولا أناس محددون، بل وجبت طاعته لكل من يدخل في هذا الدين الجديد، أو ينطوي تحت حمايته ولوائه، ولو لم يكن مسلما، وهذا الرئيس أو الحاكم له قانون أو دستور يحكم به، ولا تجوز مخالفته أبدا بحال، إلا في أضيق الظروف، ولكل حالة سبب. فتغيرت نظرة العرب، وأنفتهم عن الخضوع لفرد واحد، ورأوا أنفسهم أمة متفردة في هذا العالم، لها حاكم ولها دستور، ولها هويتها وخاصيتها التي لا تشاركها غيرها فيها.

و أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم هذه الأمة ما يريده الله تعالى منهم، وما هو في الواقع قوة لهم ودافع على البقاء بتفرد وتمايز وتميز، وهو الطاعة في المعروف، والطاعة للحاكم أو ما سماه القرآن «ولي الأمر» بوعي وليس مطلقا. وجاء القرآن يحدد الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم أنها مطلقة، ولا يجوز منازعته في الأمر الشرعي، بل لا يجوز معارضته فضلا عن الرفض لأوامره، فقال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا)، وقال سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)، فطاعته صلوات الله وسلامه عليه مطلقة لا تنازع، وطاعة غيره من حاكم أو عالم أو مسؤول أو أب أو أم أو أيا كان إنما مشروطة بشروط، وليست مطلقة.

وهذا فرق جوهري ومهم في القضية، فقد قال صلى الله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، و أيضا (إنما الطاعة في المعروف) وغير ذلك من أحاديث ترسخ قضية الطاعة غير المطلقة، والمحددة بشروط ذكرها الفقهاء في كتبهم.

قال ابن عطية في الآيتين 58-59 من سورة النساء:

الخطاب (للنبي عليه السلام وأمرائه، ثم يتناول من بعدهم، ....... ومع أن سببها ما ذكرناه فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات وعدل الحكومات وغيره، وتتناولهم ومن دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه، والصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات أمانات لله تعالى)، ......ثم قال: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله} تقدم في هذه إلى الرعية، فأمر بطاعته عز وجل، وهي امتثال أوامره ونواهيه، وطاعة رسوله، وطاعة الأمراء... فالأمر على هذا التأويل إشارة إلى القرآن والشريعة، أي: أولي هذا الأمر، وعن عبد الله ومجاهد وجماعة: أولو الأمر: أهل القرآن والعلم، فالأمر على هذا التأويل أشار إلى القرآن والشريعة، أي: أولي هذا الأمر وهذا الشأن.

وطاعة الرسول هي اتباع سنته... يريد وسنته بعد موته، المعنى: {فإن تنازعتم} فيما بينكم أو أنتم وأمراؤكم، ومعنى التنازع أن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبها، والرد إلى الله: هو النظر في كتابه العزيز، والرد إلى الرسول: هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته عليه السلام)، فهذا رأي ابن عطية رحمه الله تعالى.

