آراء

الأحداث الجارية التي تمر بها منطقتنا تشكل مرحلة مفصلية من حياتها على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية باعتبار أن تلك الأحداث ذات أبعاد خطيرة منها ما يتعلق بالعلاقات الجماعية والثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجية، ومنها ما يتصل بالعمليات العسكرية التي يقودها التحالف في اليمن، ومنها ما يتعلق بما تواجهه المملكة العربية السعودية من أزمة تداعيات مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

كل تلك الأحداث وغيرها هزت الكيان الخليجي وأقلقت أمن المنطقة وتؤثر في اقتصادات دول الخليج وعلاقتها الدولية.. كل تلك أحداث لها ما بعدها وسوف يسفر وجه الأيام عن تطورات كبيرة ومؤثرة في مستقبل هذه المنطقة.

ولعل ما يفاقم الصورة السلبية لمستقبل المنطقة على ضوء الأحداث السالف ذكرها وغيرها هو ان دول الخليج تواجه التحديات الراهنة بحالة من التنافر في العلاقات فيما بينها وتقويض لمنظومة مجلس التعاون الخليجية وهذا عامل مؤثر يضعف من مقاومة دول الخليج للعواصف السياسية والأمنية والتحديات الإقليمية.

نُذُر الاحداث الجارية اليوم في المنطقة تتطلب ادراك القيادات الخليجية لأهمية ترتيب الصف الخليجي وتسوية الخلافات وإنهاء حالة التأزم والتوتر.

الوحدة الخليجية التعاونية هي حصن أمني وقوة سياسية لدولنا لابد أن نحافظ عليها.

وما لم ندرك خطر التفكك الخليجي على مستقبل دول الخليج مع كل ما يجري اليوم من حولنا وبداخلنا فإن العواقب سوف تكون وخيمة وقد تحمل لنا الأيام متغيرات كبرى وتحولات غير متوقعة في هذه المرحلة المفصلية.

