آراء

وهب الله الكويت مواسم تأتي فيها الطيور إليها عابرةً من الشمال الى الجنوب قبل فصل الشتاء القارس في أوروبا ، وكذلك موسم الهجرة من الجنوب الى الشمال قبل موسم الصيف الجميل في اوربا.. لتكون الكويت في فصلي الخريف والربيع ممراً للهجرة والعبور للطيور الجميلة، ولكن للأسف توجد فئة همها الاول والاخير تعطيل الحياة البيئية بالكويت مثل اصطياد الطيور بهدف التفاخر أمام الأصحاب وغالباً ما تجد حساباتهم بـ «تويتر» أو «الانستغرام» مدعمة بصور عديدة لأفضل مثال للصيد الجائر!

هذه الطيور في السابق - قبل النفط- لم يكن أحد ليلومنا على اصطيادها فالبيئة بالجزيرة العربية فقيرة، أما الان فالوضع اختلف فتجد ما لذ وطاب من الاطعمة ولله الحمد.

وللاسف تجد البعض يصطاد الطيور الجارحة وهي محرمة الاكل لكي يأخذ صورة للتفاخر والترويج لحسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وليست الطيور فقط من تعاني فهناك حيوانات البيئة الصحراوية المختلفة مثل الجرابيع والضبّان والقنافذ والثعالب البرية (الحصانية) ، ولا أعلم ما المتعة في صيد وقتل هذه الحيوانات لأخذ صورة وبعدها رمي الحيوان دون مراعاة لعملية التوازن البيئي الذي وضعه الخالق سبحانه وتعالى؟

نعلم بأن هناك جهات رقابية وقد حددت غرامات تناسب هذا الجرم البيئي وعلى رأسهم الهيئة العامة للبيئة التي نطالبها بأن تكثف عملها على ملاحقة هذه الفئة المجرمة بحق البيئة سواء في مواسم الصيد الجائر أو بمتابعة حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي فهي إدانة لهم، كما لا يخفى على الجميع الحاجة إلى توعية جماعية بتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة مثل التربية والاعلام والاوقاف بأن تنظم مهرجاناً توعوياً بدور البيئة السليمة وكيفية المحافظة على الحياة بها.

ودمتم بحفظ الله.

* نكشة:

الجملة التي بدأ فيها قانون حمورابي : «كي لا يؤذي الأقوياء الضعفاء.. كُتبت هذه القوانين».

