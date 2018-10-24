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تفاوت السلطتين في صالح الوطن

فيحان العازمي
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الأربعاء 24 أكتوبر 2018

أبدت الحكومة مرونة كبيرة مع مجلس الأمة واتخذت العديد من القرارات التي تعهدت بها من قبل بحيث تستطيع دخول منصة الاستجواب في مجلس الأمة وهي محصنة بالكثير من الإنجازات ومبادرات حسن النوايا التي أعلنت عنها في اجتماعها الأخير من دعم لجهود قضية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في أحكام دخول المجلس، وأعادت بعض الجناسي المسحوبة، وأعطت الضوء الاخضر لتمرير قانون التقاعد المبكر، وتعهدت الحكومة أيضاً بالاستمرار في جهود استئصال الفساد ومحاربة المتورطين والداعمين له، مع انجاز استراتيجية مكافحة الفساد والعمل على تحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وتعهدت أيضاً الحكومة بمحاسبة المتسببين في معالجة تجمع مياه الأمطار هذا العام، ومحاسبة القياديين وعدم تحميل الحكومة أي اخطاء لهم.
إن مسألة التعاون والشراكة الفعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مسألة بالغة الأهمية في بلد مثل الكويت فهو تعزيز للعملية السياسية الديموقراطية وتحقيق للمسؤوليات الدستورية التي منحها لهما الشعب.
ورغم أن الرقابة البرلمانية هي إحدى الوسائل التي يقوم بها الممثلون على الشعب حتى يتم تصحيح ما يقع من أخطاء عند تنفيذ السياسة العامة التي يقوم بها أعضاء السلطة التنفيذية، ولكن تفعيل هذه الوسائل الرقابية لابد ان يكون على أساس دستوري وقانوني ودون تعسف من أعضاء السلطة التشريعية أو استخدام تلك الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية أو كأداة لترهيب السلطة التنفيذية وتعطيل العمل في البلاد.
إن مبادرات السلطة التنفيذية الأخيرة يجب أن تجد صدى طيباً من قبل أعضاء السلطة التشريعية وأن يكون هناك تعاون ولغة حوار هادئة مبنية على الثقة المتبادلة والرغبة في حل أي أزمات ليس بين السلطتين فحسب ولكن حل أزمات الوطن عامة بتعاون مثمر بين السلطتين ومن أجل صالح الوطن والمواطنين فهل تجد تلك الدعوة صدى لدى أعضاء السلطتين؟ وخصوصاً السلطة التشريعية بعد أن قدمت السلطة التنفيذية مبادرات حسن النوايا.
وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.


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