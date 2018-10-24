آراء

لايزال إرث تنظيم القاعدة الطائفي يرخي بظلاله على المشهد السياسي في أفغانستان، ففي تجربة البلد لممارسة الديموقراطية والمشاركة في تسيير الشأن العام، بدأ الناخبون يوم السبت الماضي الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تشوبها أجواء من العنف المحتمل والترتيبات الأمنية المشددة، وحثت الأمم المتحدة التي تدعم هذه العملية والافغان على استغلال هذه الفرحة لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، ودعت إلى إجراء الانتخابات في مناخ أمن ومضمون.

ويشعر المسؤولون، حسب شبكة أورو نيوز الاخبارية، بقلق من أن يؤدي العنف إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في التصويت ولاسيما في أعقاب اغتيال قائد شرطة قندهار يوم الخميس ما أجبر السلطات على تأجيل الانتخابات في الاقليم أسبوعاً.

وأصدرت حركة طالبان، سلسلة بيانات دعت فيها الناس إلى عدم المشاركة فيما تعتبره عملية مغرضة من الخارج وحذرت من احتمال تعرض مراكز الانتخابات لهجمات، كما نشرت السلطات (70) ألفاً من أفراد الشرطة والجيش في أنحاء البلاد، ولكن تم اغتيال تسعة مرشحين بالفعل كما قتل مئات الأشخاص في هجمات لها صلة بالانتخابات، وفي هذا الصدد قالت لجنة الانتخابات المستقلة التي تشرف على التصويت إن السلطات الانتخابية خططت أصلا لوجود (7355) مركز إقترع ولكن لن يتسنى سوى فتح (5100) مركز فقط لاعتبارات أمنية.

وتأجلت الانتخابات أيضا في اقليم غزنه بسبب خلافات بشأن تمثيل الجماعات العرقية المختلفة، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين (8.8) ملايين شخص ولكن من المعتقد أن عدداً غير معروف، تقول تقديرات أنه يبلغ (50%) أو أكثر مسجل بطريقة التحايل أو بشكل غير سليم.

ويتنافس نحو (2450) مرشحاً على مقاعد المجلس الأدنى من البرلمان التي يبلغ عددها (250) مقعداً من بينها مقعد مخصص للأقلية السيخية، وبموجب الدستور يراجع البرلمان القوانين ويصدق عليها.

وفي ظل هذا الوضع المعقد والذي ينذر بوقوع العديد من الهجمات الانتحارية الدموية على التجمعات والمكاتب الانتخابية بهدف إجبار الناخبين على مقاطعة التصويت، لايزال المرشحون والمصوتون نساءً ورجال يتحدون العنف والمعارضة من المحافظين، الذي يرون في ذلك مخالفة لتنظيمهم القبلي والطائفي والعقائدي، ولعل هذا التحدي هو أولى الخطوات الصحيحة نحو إقامة ديموقراطية فتية في بلد مزقته الحروب والطوائف وساده التقليد القبلي لمدة غير قصيرة من التاريخ.

فأفضل وسيلة لمكافحة التطرف والارهاب هو ممارسة الحقوق الدستورية بكل تجلياتها والاصرار عليها فلا يمحو الظلام إلا الرغبة الملحة في النهار.

والله من وراء القصد،،،

