آراء

بادئ ذي بدء من سمات الدولة القانونية الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، أما عن السلطة القضائية ففي جميع دول العالم تأخذ شكلان.

1 - وحدة القضاء.

2 - ازدواجية القضاء.

فوحدة القضاء هي جعل الدعاوى دون تصنيف أمام القضاء العادي أما عن ازدواجية القضاء يكون القضاء منقسماً إلى قضاء عادي شأنه منازعات الأفراد، وقضاء آخر إداري شأنه منازعات الإدارة ويتمثل في قضاء مجلس الدولة لا سيما أن هناك قضاء له اختصاصاته المبينة في الدستور وهو القضاء الدستوري ويتولى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم سواء في النظام القضائي الموحد أو المزدوج أو كلاهما .

أما عن تفعيل دور مجلس الدولة وفقاً للدستور المنشئ عام 1962 آخذاً في الاعتبار النظام القضائي الفرنسي والمصري، فجاءت نصوص المواد رقم 169، 170، 171، 172 بتفعيل كيان مستقل للقضاء الإداري ويتمثل في قضاء مجلس الدولة. وخطت الكويت أولى خطواتها نحو ذلك المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 والمعدل برقم 61 لسنة 1982 الذي يتعين بانشاء دائرة إدارية في المحكمة الكلية تختص للمنازعات الإدارية.

ولما كان في الماضي من صغر حجم القضايا القضائية بنوعيها وقلة الدوائر الإدارية المطروحة على أروقة المحاكم. فكان لا يعقل أن ينشئ مجلس الدولة آنذاك بمولد الدستور ولكي يتهيئ المجتمع القانوني لذلك الحدث.

فعلى سبيل المثال توجد 22 دائرة أول درجة محكمة كلية و9 دوائر في ثاني درجة محكمة الاستئناف وخمسة دوائر في ثالث درجة في محكمة التمييز حسب النظام القضائي المتبع.

وتعدد حجم القضايا الإدارية المطروحة على أروقة المحاكم الإدارية «وتخطت 117 ألف قضية إدارية في العام الماضي 2017 وهذا يدل على اتساع الوعي القانوني والحاجة الملحة للقضاء الإداري المستقل وتهيئ المجتمع لهذا الحدث.

وختاما هل حان الوقت لتفعيل دور مجلس الدولة وفقاً للدستور؟

