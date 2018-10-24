مال وأعمال

أكد وزير المالية الكويتي د. نايف الحجرف، أمس، ان مشاركة الكويت في مؤتمر (مبادرة المستقبل للاستثمار) بالرياض تشكل فرصة للاطلاع على ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية.

وأكد الحجرف في تصريح لـ « كونا» على هامش المبادرة ان الحضور الكبير من مؤسسات مالية واستثمارية كويتية عامة وخاصة يبين الحرص على الاستفادة من هذا المؤتمر الاستثماري الذي كان ولازال منذ نسخته الأولى أكبر مؤتمر استثماري في الوطن العربي. وشدد على ان السوق السعودي يحظى بأساسيات اقتصادية صلبة ومتينة مبنية على سوق مدفوع بطلب محلي كبير بالإضافة الى سوق تصدير حيوي للمنتجات غير النفطية. ولفت الى انه «لهذه الأسباب نرى اليوم هذا الحضور الكبير من الكويت للاطلاع على ما يحمله المؤتمر من فرص استثمارية كبيرة وواعدة تعكس حرصا على استطلاع هذه الفرص والاستفادة من التجارب العالمية والاقليمية في مستقبل الاستثمار».

وشاركت الكويت في المبادرة بوفد ضم وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان ومحافظ البنك المركزي الكويتي الدكتور محمد الهاشل والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتي فاروق بستكي.

وكانت فعاليات (مبادرة مستقبل الاستثمارات) انطلقت أمس في العاصمة السعودية الرياض وتستمر حتى 25 اكتوبر بمشاركة واسعة من خبراء ورياديين عالميين في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي.

