مال وأعمال

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لقطاع الشركات والتراخيص، أحمد الفارس، أن التكنولوجيا المالية تشهد تطوراً ونمواً كبيرا واصبحت تحظى باهتمام عالمي واسع، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتجه لاعتمادها خلال الأعوام المقبلة، حيث ظهرت خلال الـ 10 سنوات الماضية شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، متوقعاً نموا وارتفاعاً في عدد تلك الشركات في السنوات المقبلة.

وأضاف الفارس خلال كلمته التي ألقاها ممثلاً عن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، في افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للتكنولوجيا المالية «فينتك»، والذي تنظمه شركة «12 events» برعاية شرفية من وزارة التجارة والصناعة، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، أن التكنولوجيا المالية «فينتك»، تستخدم الخدمات المالية الرقمية، لتُعطل الخدمات المالية التقليدية، ما يسهم في تعزيز الابتكار في كيفية التعامل المالي للأفراد، ما يدفع بعملية التحول الرقمي الذي يعتبر محوراً مهماً في رؤية الكويت 2035. ومن جانبه قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة، قصي الشطي: إن المؤتمر سيستعرض مواضيع ذات صلة بالتكنولوجيا المالية و«البلوك تشين»، حيث سيناقش أعمال الدفع الإلكتروني من الجوانب الفنية والرقابية والتشريعية، وكذلك سيقدم 16 محاضرا من 10 دول مواضيع متنوعة حول التطورات الحديثة والاتجاهات في الفينتك، البلوك تشين وتأثيرها علي التكنولوجيا المالية والقطاع الحكومي.

ولفت إلى أن من أهم الموضوعات محل النقاش أيضاً مستقبل إدارة الاصول، العملات المشفرة يجب أن نستثمر ام لا؟، الأعمال التجارية الصغيرة والبلوك تشين ومدى نفعها لرجال الأعمال، ازدهار «البلوك تشين» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها في المجتمع، تطبيقات التعلم العميق للمالية والأعمال، تفسيـــر قــوى الابتكــار والاضطراب والتحول فـي الخدمات المالية، تأثير عمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات على الحوسبة السحابية، هل يمكن للبلوك تشين وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تعطيل صناعة التدقيق (التكنولوجيا المالية)؟، المدفوعات الرقمية في المنطقة تأثير إنترنت الأشياء على استراتيجية المنظمة، حوكمة البلوك تشين التحديات والفرص التي تواجهها، تحديث سوق العملات المشفرة: الماضي والحاضر والمستقبل، إزالة الغموض عن البلوك تشين، أهمية الأمن السيبراني في قطاع تكنولوجيا المال.

وبدوره قال المدير العام والرئيس التنفيذي في«ooredoo»، محمد بن عبدالله آل ثاني، إن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد تطوراً ملحوظاً بشكل ملفت، خصوصاً مع توجه عدد كبير من الشركات الناشئة لتبني هذه التكنولوجيا عالمياً.

وأشار إلى أن مؤسسات القطاع الخاص لها دور كبير في دعم هذه الثورة الاقتصادية باعتبارها عنصر مهم في رؤية الكويت 2035، وذلك من خلال تعزيز الابتكار، وتسليط الضوء على التكنولوجيا المالية التي أصبحت ثورة اقتصادية جديدة.

وذكر «نود أن نعلن عن انتهائنا وبنجاح من تجربة تقنية الشريحة الإلكترونية الـ e- sim كأول شركة اتصال في الكويت وأول الشركات في المنطقة التي تحقق هذا الإنجاز، سعياً منا إلى الاستثمار في تقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع الكويتي، وحفاظاً على ريادتنا في مجال الاتصالات وتبنينا لاستراتيجية التحول الرقمي.

وأوضح آل ثاني إلى أن تقنية الشريحة الإلكترونية ستتيح لعملاء الشركة الاستمتاع بالبيانات على نحو غير مسبوق، وكذلك الاستفادة من خدماتنا الصوتية، إذ نؤمن في «ooredoo» إيماناً تاماً بأهمية مواكبة أحدث تطورات قطاع تكنولوجيا الاتصالات، والتي تسهم بشكل كبير في دعم العديد من القطاعات الحيوية التي تشمل التكنولوجيا المالية.

وذكر أن «فينتك» المدعومة من قبل أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات توفر سهولة وسرعة في إجراء المعاملات المالية، التي تثري بدورها تجربة المؤسسات والأفراد على حد سواء كما تسهم في خلق فرص لجيل جديد من رواد الأعمال الشباب في ظل هذه التطورات والإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.

وأكد آل ثاني أن السوق الكويتي دائماً سباق في مواكبة التطورات العالمية، بدليل شبكة انترنت الجيل الخامس التي أطلقتها الشركة في يونيو الماضي، والمتوقع أن نتوسع في تغطيتها حول جميع مناطق الكويت خلال العام المقبل.

واستطرد قائلاً «بدأنا فعلياً باختبار سرعات الجيل الخامس من الإنترنت المتنقل لتصبح بين متناول جميع مستخدمي الشبكة والتي توفر سرعات فائقة تصل إلى 10 غيغا بايت بالثانية، ونحن ملتزمون بتطوير وتحسين شبكتنا بكل ما هو جديد لمنح أفضل الخدمات لنختلف الشرائح من العملاء وإثراء تجربتهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات».

وشدد على أن رعاية «ooredoo» للمؤتمر تؤكد التزامها بتقديم الدعم لجميع الجهات في القطاع الحكومي لاستحداث أنظمة جديدة تدعم هذه التطورات، للدفع بجيل جديد من رواد الأعمال الكويتيين نحو مزيد من النجاح والازدهار.

من جهته، نوه مساعد مدير عام الأعمال المصرفية، المدير العام لإدارة تقنية المعلومات في بنك «KIB»، زياد الحساوي، إلى أن تطور التكنولوجيا المالية يتقدم بوتيرة سريعة جداً، إذ انتشرت في جميع أنحاء العالم،ولا يمكن إنكار تأثيرها الكبير على الكثير من الصناعات ومنها المصرفية، حيث يزداد الطلب عليها ويتم العمل على دمجها مع قنوات القطاع المصرفي شيئاً فشيئاً.

وأضاف « يمكننا اليوم أن نرى البنوك في جميع أنحاءالمنطقة تتجه نحو الاستثمار بكثافة في مجال التكنولوجيا، حيث قام العديد منها بتوسيع وجوده من خلال مختلف القنوات المصرفية الإلكترونية».

مشيرا بقوله: إننا جميعاً ندرك أن الرؤية الموضوعة للكويت للعام 2035 تضم العديد من التقنيات والطرق المختلفة التي يتم التحول لها تدريجياً، وعلى رأس هذه التحولات الجاري العمل عليها الآن هو ما يعرف بالتحول الرقمي

الذي يشمل مفهوم التكنولوجيا المالية أيضا.

وألمح إلى أنه وحرصاً من «KIB» على تحقيق الرؤية الأميرية السامية، فإننا نتبنى الخطط الطموحة الموضوعة للعام 2035 ونهتم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما نسعى للتعرف على أهم وآخر أشكال التكنولوجيا المالية للاستفادة منها في تقديم أحدث الخدمات المتطورة والحلول التقنية الحديثة من أجل تعزيز كفاءة خدماتنا وتحقيق رضا العملاء، وتأكيداً منا على أهمية ابتكارات التكنولوجيا المالية لا سيما في القطاع المصرفي ودورها في تعزيز الشمول المالي، قمنا بتوسيع وتعزيز قنواتنا البديلة التي يمكن استخدامها في أي وقت ومكان من خلال مختلف المنصات المصرفية الإلكترونية لتزويد العملاء بتجربة مصرفية أكثر سرعة وسهولة.

وتابع «أؤكد أننا نسير على الدرب الصحيح، ونتقدم بخطوات وساعة سواء على طريق البناء أو التطور أو الابتكار».

