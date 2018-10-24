مال وأعمال

اختتم بنك برقان أخيراً برنامج «اليوم الوظيفي» بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الكويت إيماناً من البنك بأهمية استقطاب الكفاءات الشبابية والاهتمام بتطوير مهاراتهم وخبراتهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل. ويسعى بنك برقان من خلال برنامج «اليوم الوظيفي» إلى خلق جيل مثقف، ناجح، طموح ذي مهارات وخبرات وحرفية عالية. حيث يُعطي برنامج اليوم الوظيفي لطلاب المدارس الفرصة للتعرف على قطاعات الأعمال المختلفة من خلال سلسلة من ورش العمل وزيارات ميدانية، والتي يقوم مهنيون وأصحاب أعمال فيها من مجالات منتقاة بتوضيح وشرح النواحي المهنية المختلفة والمتعلقة بأعمالهم. ويزوِّد هذا التفاعل الطلابَ بمعلومات أساسية شاملة عن الخيارات الوظيفية المختلفة لتمكينهم من تكوين رؤية أوضح وأوسع لاختيار مساراتهم المهنية المستقبلية.

والجدير بالذكر أن مؤسسة إنجاز الكويت هي مؤسسة غير حكومية تشجع على خدمة المجتمع من خلال تطوع المهنيين لتدريب الشباب والشابات في المدارس والجامعات. و بموجب الاتفاقية بين شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) سيعمل المتطوعون من جميع الشركات التابعة على تدريب 1000 طالب على مدى العامين الدراسيين المقبلين إلى يونيو 2020.

ومن خلال برنامج «اليوم الوظيفي» قامت إدارة الموارد البشرية في البنك بالتنسيق مع بعض الإدارات لإتاحة الفرصة لـ 38 طالباً وطالبة من الكلية الاسترالية تخصص الأعمال الدولية لاستكشاف القطاع المصرفي وللتعرف عن كثب على مختلف قطاعات و إدارات البنك. حيث شارك في هذه الورشة ممثلو إدارة التعلم والتطوير، إدارة المؤسسات المالية، مكتب العمليات الدولية وإدارة شؤون العملاء. حيث قامت كل إدارة بتوضيح وشرح النواحي المهنية المختلفة والمتعلقة بطبيعة عملهم، بالإضافة إلى ثقافة وأهداف البنك. وقد تفاعل الطلبة مع المواضيع المطروحة وقاموا بطرح الأسئلة عن القطاع المصرفي بما ستعود بالفائدة عليهم وعلى دراستهم.

ومن جانبه، يلتزم بنك برقان على المدى البعيد بتعزيز إمكانات الشباب الكويتي من خلال تزويدهم ببرامج تعليمية مبتكرة متخصصة ببناء المهارات، بطريقة تُمّكن من تعزيز التنمية البشرية والتقدم الوظيفي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

