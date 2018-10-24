مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 4.41 ملايين دينار (14.52 مليون دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2018 من السنة المالية 2018/2019 مقابل 4.39 ملايين دينار لذات الفترة من العام الماضي، متمثلة بارتفاع طفيف ولكن إيجابي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح نصف السنة المالية الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2018 مبلغ 9.61 ملايين دينار مقابل 10.56 ملايين دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل صافي ربحية للسهم الواحد تعادل 9.25 فلوس (بالمقارنة مع 10.14 فلوس خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل إجمالي الأصول في الشركة كما في 30 سبتمبر 2018 مبلغ 662.99 مليون دينار) بالمقارنة مع 671.69 مليون دينار كما في 31 مارس 2018، ويرجع الانخفاض في ذلك نتيجة توزيعات أرباح شركة القرين لمساهميها عن السنة المالية السابقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح «تؤكد النتائج المحققة على متانة هيكل استثمارات شركة القرين ونموذج اعمالها المتنوع في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، كما وتواصل إدارة القرين التنفيذية البحث المستمر عن الفرص الاستثمارية المجدية محلياً اقليمياً، والتي من شأنها تعزيز متانة واتزان مجموعة استثمارات القرين وشركاتها التابعة والزميلة بما يخدم صالح المساهمين». ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: «جاءت النتائج المحققة في محل توقعاتنا وبالتوافق مع نظرتنا طويلة المدى في تبني سياسة تنويع مصادر الدخل خلال الأعوام السابقة. فعلى الرغم من انخفاض مستويات الربحية المحققة من استثماراتنا في الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) نتيجة التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة، الا انها حافظت على مستويات ومكانة حصتها السوقية الرائدة في السوق السعودي.

