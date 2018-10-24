مال وأعمال

يقوم بنك الكويت الوطني بتحديث أجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي، وذلك بهدف التقديم للعملاء تجربة جديدة تراعي أعلى معايير الراحة والسهولة وذلك من منطلق حرصه الدائم على توفير أحدث التقنيات والخدمات التكنولوجية الآمنة لعملائه، ومع هذا التحديث الجديد، بات بإمكان عملاء الوطني الاستفادة من خدمات متنوعة ومنها: السحب النقدي من دون الحاجة إلى بطاقة السحب الآلي وذلك من خلال استخدام البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال، تحديث تاريخ انتهاء البطاقة المدنية، فضلاً عن سحب وإيداع الأموال بلمسة واحدة ومن دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في الجهاز من خلال بطاقة NBK Tap & Pay للسحب الآلي أو أي بطاقة سحب آلي مدعّمة بتقنية التواصل قريب المدى (NFC). وعلاوة على هذه المميزات، بإمكان عملاء الوطني أيضاً تغيير الرقم السري، التحويل بين الحسابات الشخصية، طلب كشف حساب ودفتر شيكات، فضلاً عن إضافة بيانات خاصة بمستفيد يحدده العميل، وذلك للقيام نيابة عنه بسحب نقدي من دون الحاجة إلى بطاقة السحب الآلي. وتعقيباً على هذه الخدمات الجديدة أعلن مسؤول إدارة أجهزة السحب الآلي في بنك الكويت الوطني ميثم السالم قائلاً: «يواصل بنك الكويت الوطني تركيزه على تقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً لعملائه، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والأمان، لذا قمنا بتحديث أجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي لنوفر للعملاء خدمة سريعة وسهلة. مع هذا التطوير الجديد بات بإمكان العميل سحب وايداع الأموال بكل سرعة من خلال تقنية Tap & Pay. أيضاً في حال لم تكن بطاقة السحب الآلي مع العميل، فانه سيتمكن من سحب الأموال بكل سهولة من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال. أيضاً حرصنا على توفير الخدمات الجديدة التي تغني العميل عن زيارة الفرع». وتابع السالم قائلاً: «يأتي تطوير أجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي، ضمن سعينا الدائم إلى التقديم للعملاء أفضل تجربة مصرفية، تتماشى مع تطلعاتهم نحو معاملات مصرفية آمنة، سهلة ومريحة».

