مال وأعمال

أعلن بنك الخليج في 21 أكتوبر 2018 عن أسماء الخمسة الفائزين في سحب الدانة الأسبوعي خلال الفترة من 14- 18 أكتوبر 2018 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار.

والفائزون الخمسة لهذا الأسبوع هم: لافي ناصر المطيري، محسن عباس اسماعيل، غالية عماد حياة، عالية علي حسن الصراف، ومصطفى سيد حسن زلزلة.

هذا، وقد أجرى بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الأول على الجائزة البالغ قيمتها 200,000 دينار في 28 مارس الماضي، كما أقام السحب ربع السنوي الثاني في 27 يونيو الماضي على جائزة 250,000 دينار. وقد أجرى السحب ربع السنوي الثالث في 26 سبتمبر على جائزة 500,000 دينار، أما السحب الرابع والأخير سيقام في 10 يناير 2019، وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي. والجدير بالذكر أن آخر موعد لقيام العملاء بفتح حساب الدانة أو ايداع المزيد من المبالغ فيه هو 31 أكتوبر الحالي لمضاعفة فرص الفوز ليصبح مليونير الدانة المقبل!

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضاً العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكِن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. يحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار. في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار. من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد.

