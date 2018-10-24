مال وأعمال

في إطار اهتمام البنك التجاري الكويتي بتقديم خصومات وعروض تسويقية خاصة لعملائه بالتعاون مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية التي تشتهر بخدماتها المتميزة، أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم خــصم لعملائهم لدى مستشفى المواساة الجديد، وذلك على مجموعة من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الذين يقومون بمــراجعة العيــــادات بالمستشفى التي تتضمن قسم الأسنان، التجميل، العيون، وغرف الولادة وفحص الــMammogram وDexa.

هذا، ويمكن لجميع عملاء البنك التجاري الكويتي حاملي البطاقات الائتمانية والبطاقات المسبقة الدفع الصادرة عن البنك وكذلك حاملي بطاقات السحب الآلي المصممة لأصحاب حساب أساس BASE الاستفادة من هذا العرض المميز الذي سوف يبقى سارياً حتى نهاية ديسمبر 2018.

