مال وأعمال

صرح المسؤول التجاري الاول بالسفارة الاميركية في الكويت جيف هاميلتون ان حجم صادرات البضائع الاميركية الى الكويت في 2017 بلغت نحو 5?2 مليارات دولار، في حين تراجعت الصادرات الكويتية الى الولايات المتحدة الاميركية لتبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار اميركي بسبب التراجع الى انخفاض اسعار النفط وانخفاض صادرات النفط الاميركية بسبب اعتماد اميركا على انتاجها النفطي المحلي وتوجه الصادرات النفطية الكويتية الى الاسواق الآسيوية. وذكر هاميلتون في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس في مقر السفارة الاميركية للاعلان عن انطلاق فعاليات (مهرجان اكتشف اميركا 2018) بدورته السادسة ان اجمالي الصادرات الاميركية في العام الماضي متضمنة البضائع والخدمات (الرعاية الصحية و التعليم والرعاية) بلغت 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في الصادرات الاميركية الى صفقة بيع طائرات بوينغ (777) للكويت التي تمت العام الماضي متوقعا ان تنخفض قيمة هذه الصادرات العام الحالي مقارنة بالطفرة التي تم تسجيلها العام الماضي. وذكر هاميلتون ان عدد الزيارات لمواطنين كويتيين الى الولايات المتحدة سجلت العام الماضي 87 ألفاً في حين يبلغ عدد الطلاب الكويتيين الدارسين بجامعات الولايات المتحدة اكثر من 14 ألفاً. واعتبر ان السياسات الحمائية التي بدأتها الولايات المتحدة الاميركية لن تطال منطقة الخليج ودول الشرق الاوسط ولن يكون لها تأثير على حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. وذكر ان عدد الشركات الاميركية العاملة في الكويت يتجاوز 200 شركة اضافة الى وجود 75 علامة تجارية (فرانشايز) لمطاعم اميركية في السوق المحلي ونحو 4000 منتج غذائي اميركي يتم بيعها في السوق الكويتي. ولفت الى ان السفارة الاميركية تقوم بتنظيم زيارات لوفود كويتية لحضور اربع معارض تقام في الولايات المتحدة الاميركية فضلا عن تنظيم زيارات لوفود تجارية اميركية وشركات اميركية للمشاركة في معرضين في الكويت.

وعن مهرجان اكتشف اميركا بدورته الحالية قال انه كالعادة يحتوي على عديد من الفعاليات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والاعلامية، مشيرا الى ان نجاح الدورات السابقة للمهرجان كانت الحافز الرئيس لتنظيمه في خمس دول خليجية باستثناء المملكة العربية السعودية.

