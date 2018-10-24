مال وأعمال

أقامت Ooredoo الكويت ظهر امس مؤتمرا صحافيا وذلك بحضور جهات إعلامية وعدد من نجوم شبكات التواصل الاجتماعي للاعلان عن اطلاق الشريحة الالكترونية (eSIM) الجديدة وبنجاح تجربة الشريحة الالكترونية كأول شركة اتصالات في الكويت ومن الأوائل في المنطقة التي تحقق هذا الإنجاز. سوف تكون الخدمة متاحة تجاريا قريبا وذلك بعد إتمام إجراءات اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى تحديث iOS 12.1. تأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الشركة على تحقيق استراتيجيتها نحو التحول الرقمي وتبوأ مركز الريادة في مجال التحول الرقمي في الكويت ومنح عملائها تجربة رقمية متكاملة ومميزة دون الحاجة لاستخدام الشريحة العادية. تخلل المؤتمر الصحافي عرض خاص لاستعراض طريقة تفعيل الشريحة الالكترونية وشرح الامور التقنية المتعلقة بالشريحة الالكترونية بالاضافة الى مميزات الـ eSIM. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب عن فخره بالإعلان عن نجاح الشركة في تجربة الشريحة الاكترونية واطلاقها قريبا كأول شركة اتصالات في الكويت ومن اولى الشركات في المنطقة تحقق هذا الإنجاز والذي يؤكد على حرص Ooredoo على تحقيق استراتيجتها نحو التحول الرقمي وأن تكون مركز الريادة في مجال التحول الرقمي في الكويت ومنح عملائها تجربة رقمية متكاملة ومميزة دون الحاجة لاستخدام الشريحة العادية. وبدورها، أكدت مديرة قطاع التكنولوجيا بالإنابة م. شيماء النجدي بأن هذه التقنية المتقدمة وتماشيا مع اطلاق شبكة الجيل الخامس، ستمكن عملاءنا من التبديل بين أرقامهم الخاصة وأرقام الأعمال في هاتف واحد دون الحاجة إلى تبديل بطاقات SIM وستمنح تقنية أنماط متعددة «Multiprofile Feature». وأضافت النجدي، «الشريحة الالكترونية» والتي هي عبارة عن شرائح SIM مضمنة ستمكن Ooredoo من تقديم تجربة رقمية بالكامل دون الحاجة إلى إدخال بطاقة SIM العادية في الجهاز الذكي. ويقترن ذلك مباشرة باستراتيجية Ooredoo الرقمية التي تهدف إلى تمكين المجتمع الكويتي من خلال تحقيق التحول الرقمي وإثراء حياة الناس الرقمية. وستكون الشريحة الاكترونية أيضًا عاملا أساسيا لـما يطلق عليه IoT «إنترنت الأشياء». حيث يمكن تحقيق تجربة اتصال ناجحة بين العديد من الأجهزة دون الحاجة إلى الشريحة العادية، مثل الساعات وغيرها من Wearables، وربطها مع شبكة الاتصال للحصول على أفضل تجربة رقمية متكاملة في المنزل أو المكتب».

