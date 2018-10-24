مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن الناهض ان «بيتك» ماض في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر ربحية مستدامة، والأعلى ثقة في العالم.

وأضاف الناهض، خلال مشاركته في الملتقى العاشر للشركات المدرجة والمحللين الماليين الذي عقد في فندق الفورسيزنز بتنظيم من شركة «بيتك كابيتال» التابعة لمجموعة «بيتك»، ان البنك قطع اشواطا كبيرة في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، مع الحرص الكبير على حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية بالمؤسسة، مشيرا الى ان ذلك ينسجم مع مكانة البنك الرائدة عالميا كأول بنك اسلامي في الكويت، وثاني أكبر بنك اسلامي في العالم.

وقال ان «بيتك» يدير عملياته في جغرافيات متنوعة من خلال أكثر 480 فرعاً وأكثر من 1100 جهاز صرف آلي، ونحو 15300 موظف، في تركيا وماليزيا والبحرين وألمانيا والسعودية. وتتوزع الفروع بـ402 فرع في تركيا و60 فرعاً في الكويت و14 فرعاً في ماليزيا و10 فروع في البحرين، و5 فروع في ألمانيا، وفرعا واحدا في السعودية.

ولفت الناهض إلى أن «بيتك» شارك في العديد من عمليات التمويل، للمشاريع الضخمة في الكويت والدول الأخرى التي يعمل بها، مبينا ان البنك يتمتع بمركز قيادي في سوق الصكوك والخدمات المالية الإسلامية بشكل عام، وهو يتمتع بثقة كبيرة من الحكومات والمؤسسات العالمية، حيث يتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية من أكبر وكالات التصنيف في العالم، ما يعكس النجاح الكبير لعملياته.

وتابع: «حصل «بيتك» على تصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما صنفت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، الودائع طويلة الاجل لـ«بيتك» عند (A1) مع نظرة مسستقبلية مستقرة، وهو ما يؤكد تنوع مصادر القوة التي يتمتع بها «بيتك» في سوق منافسة قوية ومنها متانة وضعه المالي مع جودة اصوله وحصته السوقية الكبيرة وريادته وتنوع إيراداته من انشطة قطاعية وجغرافية، بالاضافة الى عوامل مهمة اخرى منها الكفاءة في ادارة ونظم المخاطر وتوحيدها على مستوى اعمال المجموعة والتحكم فيها، والجودة الائتمانية العالية وادارة السيولة، والادارة الحصيفة، والقدرة العالية على الملائمة مع تطورات الاسواق والمرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية».

واشار الناهض الى نجاح جهود «بيتك» بالتخارج من الاصول غير الاستراتيجية، الامر الذي سهم وبشكل كبير في تحسين جودة الاصول وتحقيق ارباح مستدامة.

وذكر الناهض ان صافي ارباح «بيتك» ارتفع بنسبة 34.3 في المئة على مدى سنتين، بدءا من النصف الاول من 2016 حتى النصف الاول من 2018، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة نحو 22 في المئة لنفس الفترات. وارتفع اجمالي ايرادات التمويل بنسبة 3.7 في المئة لنفس الفترات. كما تمكن «بيتك» من تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 8.3 في المئة حيث كانت 47.8 في المئة في النصف الاول من 2016، وانخفضت الى 41.6 في المئة و39.5 في المئة للنصف الاول من 2017 والنصف الاول من 2018 على التوالي. وأكد الناهض التركيز بشكل كبير على الاستثمار في التكنولوجيا المالية Fintech والتحول الرقمي للبنك، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز المزيد من اهتمامات العملاء بالتكنولوجيا المالية التي يقدمها، مبينا ان «بيتك» ركز جهوده بشكل كبير على الاستثمار في هذا المجال سواء داخلياً أو من خلال صناديق رأس المال، وذلك لتوفير أحدث التكنولوجيا التي يمكن للعملاء الاستفادة منها. وأشار إلى أن الركيزة الثانية لإستراتيجية «بيتك» هي الأنشطة التشغيلية، معرباً عن تطلعه لزيادة الناحية التكنولوجية المتعلقة بهذا الأمر.وأوضح أنه قد تم بالفعل استخدام الأدوات التكنولوجية، مثل أنظمة الروبوت، وتقنيات تحليل البيانات وأجهزة الذكاء الاصطناعي، وذلك لتحسين قدرات البنك على تقديم أفضل المنتجات مع الالتزام بالضوابط والمعايير الرقابية.

القرين للصناعات الكيماوية

من جانبه، قال رئيس ادارة المشاريع بشركة القرين للصناعات الكيماوية والبترولية فؤاد عبدالرحيم اكبر، ان الشركة اعتمدت سياسة تنويع الاستثمار من خلال المشاركة في عدة شركات تعمل في مجالات مختلفة، بغرض تقليص المخاطر وتنويع العوائد وزيادة الايرادات مثل شركة سدافكو العاملة في مجال الالبان والاغذية في المملكة العربية السعودية، بالاضافة الى المشاركة في مجموعة ايكويت التي تتكون من 3 شركات رئيسية وتعتبر ثاني اكبر منتج للاثيلين في العالم، كما تشارك الشركة في مصنع العطريات البالغ رأسماله 250 مليون دينار، بالاضافة الى شركة نابيسكو وهي شركة خدمات نفطية براسمال 10 ملايين دينار وتمتلك فيها القرين 51%.

واضاف بان الشركة تحقق مؤشرات اداء جيدة واستطاعت خلال الفترة الماضية ان تعيد للمساهمين ما قيمته 90 فلساً ونحو 35% من راس المال، فيما حققت نموا في الارباح بنسبة 6%، و17% في الاصول، و6% بحقوق المساهمين، مشيرا الى ان الشركة تركز على الاستثمار في صناعات الطاقة مع المساهمة في مشاريع مدرة للدخل ومتزايدة القيمة، ما يعزز متانة المركز المالي ويوسع مجال الاستثمار طويل الامد حيث لم تتخارج الشركة من اي مشروع او شركة اسهمت فيهم.

شركة المزايا القابضة

وقال المدير الاول لعلاقات المستثمرين وادارة المخاطر في شركة المزايا القابضة اسامة دياب، ان الشركة تعتزم التوسع في اسواق جديدة بعد الانتهاء من الدراسة الحالية التي تجريها احدى الشركات المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية لاستحداث نموذج عمل جديد للشركة، واعادة الهيكلة، مشيرا الى ان الشركة تعمل حاليا في 3 اسواق رئيسة هي الكويت والامارات وتركيا، وتركز منذ عام 2009 على الاصول التشغيلية المدرة للدخل ذات القيمة المتزايدة، حيث تمتلك الشركة الان اصولا مدرة للدخل واخرى متاحة للبيع، بالاضافة الى مشاركات ومشاريع في طور الانشاء في الكويت العاصمة من خلال مشروع يعد الاكبر من حيث المساحة ويضم مجمعا طبيا ومول وفندقا، بالاضافة الى مشروعين يعملان بالفعل، وهما مزايا كلينك في الجابرية ومزايا كلينك في صباح السالم، كما لدى الشركة مجمع ضخم في اسطنبول بتركيا، وعقارات اخرى في دبي وسلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، وهي مجمعات سكنية وتجارية، معظمها تم تأجيره بالكامل لفترات زمنية طويلة، بالاضافة الى عدة قسائم في دبي ولبنان.

واستبعد دياب ان يكون هناك تاثير مباشر على استثمارات الشركة في تركيا من جراء هبوط الليرة، حيث تحوطت الشركة بعدة اجراءات منها رفع القيمة الايجارية وزيادة اسعار بيع العقارات او بيعها كتلة واحدة.

