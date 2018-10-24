مال وأعمال

قال المدير العام - ادارة الرقابة المالية والتخطيط في KIB اجاي تومس ان البنك حقق نموا في معظم مؤشراته خاصة في مجال صافي الارباح والاصول وربحية السهم واجمالي الايرادات، مضيفا بان استراتيجية البنك اتاحت التوسع في مشاريع التمويل من خلال المنتجات الشرعية وابرزها المرابحة، وتمويلات اخرى بمشاركة بنوك محلية ودولية، كما استحوذ البنك على تصنيفات ايجابية من وكالات التقييم العالمية، ويتطلع بنك الكويت الدولي خلال الفترة المقبلة الى استمرار الربحية والتركيز على جودة الاصول مع تبني سياسات جديدة نحو الحوكمة وادارة المخاطر وتوسيع الحصة السوقية.

