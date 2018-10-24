مال وأعمال

أشار الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال» التابعة لـبيت التمويل الكويتي «بيتك» عبدالعزيز المرزوق، الى ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت أداء الأصول العالمية الشائعة لعام 2018، ممثلة بمؤشر S&P الاسهم الخليجية، والتي سجلت 7.43 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه، وكان الاداء الايجابي مدعوما من أسواق الكويت، والسعودية وابوظبي وقطر خلال السنة.

وقال ان الشركات في الاسواق الخليجية قد سجلت نموا في الارباح بنسبة 20 في المئة في 2017، بينما سجلت نموا بنسبة 8.7% في النصف الاول من 2018. وحققت الشركات الكويتية المدرجة نموا في ارباحها للنصف الأول من عام 2018 بنسبة 5% يتصدرها قطاع البنوك الذي حقق نموا في الارباح بنسبة 18 في المئة.

وبين ان الاسواق الخليجية تتأثر بعاملين رئيسيين وهما الظروف الجيوسياسية بالمنطقة، والميزانيات الحكومية في الخليج والتي تعتمد بشكل رئيس على سعار النفط.

وأضاف المرزوق ان المسار المستقبلي لأسواق الأسهم الخليجية سيواصل اعتماده على التطورات الجيوسياسية واستقرار أسعار النفط وتنفيذ سياسات الإصلاح الحكومية ومبادرات الخصخصة ذات الصلة. وعن السوق الكويتي، أوضح المرزوق ان الربع الثاني من العام 2018، شهدرا هيكليا را أدى إاراروت ارن ان نوعا ما،ث اضت جميع مؤشرات الاسهم في البورصة5 في المئةأول شهرين ن هذا ار، الا ان ادراج الكويت إلى قائمة MSCI في قائمة الأسواق الناشئة ونهج إدراجها الرسمي في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، ساعد على عكس هذا الانخفاض ونأمل ان يكون هذا التحسن مستمرا بعد انضمامه لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والذي سيحدث على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من هذا العام. ويلي ذلك الإعلان الإيجابي في يونيو من MSCI الذي يدرس ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة، الامر الذي نتمنى ان يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية المحلية.

وقال ان حجم التداول في السوق الكويتي من بعد الازمة مازال اقل من معدلات التداول للخمس سنوات التي سبقت الازمة. واشار الى ان حجم التداول في السوق الكويتي قليل مقارنة بالأسواق الخليجية، نظرا لغياب أدوات دعم السيولة مثل المارجن والبيع الآجل والمشتقات الماليه إضافة الى غياب صناع السوق.

