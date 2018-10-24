مال وأعمال

أعلنت شركة سيتي فيو للتطوير العقاري، عن الافتتاح الرسمي لمبنى سيتي فيو وصرحت عن بدء تسليم الشقق للملاك.

وخلال حفل الافتتاح، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة سيتي فيو عبدالحكيم المطوع عن سعادته لاستكمال المشروع بنجاح على الرغم من مواجهة العديد من التحديات الصعبة.

وقد حضر حفل الافتتاح ممثلون عن بنك الإثمار وشركة سيتي فيو وشركة الإثمار للتطوير ممثلة لمجموعة الإثمار ومكتب ضياء توفيقي للاستشارات الهندسية المهندس المشرف على المشروع والمقاول الرئيس بولايدس للمقاولات والانشاءات بالإضافة إلى فريق التمويل العقاري ببنك الإثمار.

وقد صرح المطوع سابقاً، حينما تم الإعلان عن استكمال مشروع سيتي فيو في شهر أغسطس الماضي، بأن النجاح في الانتهاء من هذا المشروع هو إنجاز فريد من نوعه في مملكة البحرين، حيث تمكنا من تحقيقه بفضل عزيمة بنك الإثمار على تحقيق رؤية المشروع، وهذا تأكيد على قدراتنا وما يمكن تحقيقه عند العمل معاً في نفس الاتجاه.

كما قال المطوع: «إن المبنى الآن جاهز بالكامل مع المرافق بعد الحصول على الموافقات من البلدية والجهات التنظيمية. وفي الواقع، بعد نجاح الانتهاء من أعمال التقييم والتعديل واستكمال المشروع فإننا نقوم بتسليم المبنى إلى فريق من شركة أوليف V.F.M. (وهي شركة تابعة بالكامل للإثمار القابضة) الذي تم تعيينه لإدارة المبنى وسيقوم باستقبال والترحيب بأول المقيمين فيه».

