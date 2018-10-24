مال وأعمال

(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الأسهم الآسيوية لتتدعم جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالتوترات السياسية بين السعودية والقوى الغربية وعدم التيقن بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ومتاعب الميزانية الإيطالية.

كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 في المئة إلى 1231.40 دولارا للأوقية (الأونصة). وفي 15 أكتوبر لامس المعدن أعلى مستوى منذ 26 يوليو عند 1233.26 دولارا.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 في المئة لتسجل 1234.50 دولار للأوقية. وقال دانييل هاينز المحلل في ايه. ان. زد «التوترات الجيوسياسية تتصاعد وهو ما أعاد بعض مشتريات الملاذ الآمن إلى سوق الذهب... المراكز المدينة تتعرض للتصفية على ما يبدو أيضا نتيجة لذلك». وارتفع البلاديوم واحدا في المئة إلى 1134.70 دولارا بعد تسجيل أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 1135.80 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وصعد المعدن نحو أربعة في المئة مع تخوف المستثمرين من أثر أي عقوبات جديدة على روسيا، المنتج الرئيس للمعدن، حسبما ذكر محللو ايه.ان.زد في مذكرة بحثية.

وقالوا «خطط الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة أسلحة نووية مع روسيا قد تؤثر في نهاية المطاف على مبيعات البلاديوم في وقت تعاني السوق فيه من شح شديد في المعروض».

وزادت الفضة 0.5 في المئة إلى 14.68 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 في المئة مسجلا 825.60 دولارا للأوقية.

