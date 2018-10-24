آخر النهار

ضمن فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى السابع والعشرين، استضافت الصالة الثقافية أمسية موسيقية تقدمها الفنانة نتاشا أطلس بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين.

وتعد نتاشا أطلس رمزا لموسيقى الفيوجن متعددة الثقافات، حيثُ تتميز بموهبتها الفذة التي تتنقل بواسطتها بين الألوان الموسيقية المختلفة وتدمجها ببعضها بعضا كالموسيقى الشرقية، البوب، الالكترو، الأغنية الفرنسية أو الراب، وذلك في ألبوماتها العديدة وأعمالها المشتركة مع الفنانين الآخرين.

ولا يزال جدول المهرجان حافلا بالبرامج الفنية المنوعة التي تُقدَّم للجمهور عبر منصات الثقافة المتعددة، فالصالة الثقافية تستعد لاستقبال حفل الفنانة نبيلة معن من المملكة المغربية يوم 25 أكتوبر وحفل الفنانة السورية وعد بوحسّون يوم 26 أكتوبر. أما متحف البحرين الوطني فيستضيف يوم 24 أكتوبر أمسية موسيقية بمناسبة تدشين ألبوم «أغاني المرأة البحرينية الشعبية» للموسيقار الدكتور مبارك نجم بالتعاون مع مكتب صاحبة السمو قرينة ملك مملكة البحرين.

