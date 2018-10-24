آخر النهار

تبث اذاعة صوت الخليج حلقة جديدة من البرنامج المسجل مسيرة فنان يوم الجمعة المقبل في التاسعة والنصف مساء، وسيتم اعادة بثها يوم السبت في الساعة الثانية ظهرا، وستستعرض الحلقة مسيرة الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر، البرنامج من اعداد وتقديم آمنة عبدالمحسن وهندسة اذاعية راشد عبيد.

يمثل الفنان عبدالكريم عبدالقادر أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية، يتميز بصوته العذب وبحسه الفني المرهف، فخلال مشواره الغنائي استطاع أن يحتل مكانة متميزة على مستوى الطرب الأصيل، وحافظ على هوية الأغنية الكويتية.

مزج الصوت الجريح الغناء بكل ما فيه من معاني الفرح والحزن، وملأ الدنيا فنا وحبا وأثرى الساحة الخليجية والعربية بالعديد من الروائع الغنائية المميزة والخالدة، وتمتد مسيرته الفنية لأكثر من أربعين عاما ومازال يواصل عطاءه الفني منذ بداية الستينيات الى اليوم.

وقد سجل الفنان عبدالكريم عبدالقادر أكثر من 50 أغنية طوال مسيرة اذاعة صوت الخليج، وتم تكريمه من قبل الاذاعة كونه رمز من رموز الابداع وقامة فنية قديرة في الساحة الخليجية والعربية.

ويعد الفنان عبدالكريم عبدالقادر من الرموز الفنية الملتزمة والمهتمة بتقديم أعمال غنائية مميزة في المناسبات الوطنية الكويتية الى جانب الأغاني العاطفية الجميلة التي غناها بصوته وبشجن يقاوم الألم ويُحيي الأمل.

