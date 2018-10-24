آخر النهار

استضاف برنامج آمر تدلل الفنانة رحمة رياض التي كانت بداية ظهورها ستار أكاديمي وبرنامج نجم الخليج، والتي أحبت الغناء منذ الصغر ولاقت تشجيعا من والدها الفنان الراحل رياض أحمد.

وقالت (رحمة رياض): ان هذا أول ظهور لي عبر اذاعة صوت الخليج ولي الشرف أن أغنية «وعد مني» تبث عبر أثيرها فهي اذاعة مخضرمة ولا تبث غير الفن الراقي، وقالت بأنها قد تحدت نفسها بأن تصنع نجاحها في عام 2018 خاصة وأنها في عالم الفن ما يقارب العشر سنوات، وعبرت عن سعادتها بعملها (وعد مني) التي حققت نسبة مشاهدات عالية عبر اليوتيوب. أما عن جديدها فقد صرحت الفنانة (رحمة) أنها دخلت عالم التمثيل من خلال أول مسلسل عربي أميركي مع ممثلين عالميين سيطرح في مهرجان بأميركا، ولكنها اكتشفت أن الغناء ممتع ومريح بينما التمثيل يأخذ الكثير من الوقت والطاقة، كما غنت على الهواء أغنية عن قطر وغنتها لأول مرة وقالت انها تتمنى أن تنزل هذه الأغنية في اليوم الوطني القطري القادم، وعبرت عن حبها لقطر.

يذكر أن الحلقة كانت من اعداد وتقديم رجاء سلمان، تنفيذ أحمد عنانيو تنسيق جاسم محمد.

