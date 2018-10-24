آخر النهار

البيان الذي وزعته اسرة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا وكلمة نجله الدكتور بشار عبدالحسين عبدالرضا، يكشف عن التطاول التجاري الصريح من قبل العديد من القطاعات، ودون وجه حق، وبلا اتفاقات رسمية، تحترم راحلنا الكبير ومسيرته وانجازاته وايضا الحقوق الادبية والمالية لأسرته الكريمة.

ان هذا البيان، يؤسس لمرحلة، علينا ان نتوقف امامها مطولا من اجل حماية مبدعينا ومسيرتهم وانجازاتهم وورثتهم.

ويشير الى ان حقوق النسبة الاكبر من نجومنا قد تعرضت للتطاول، ولربما السرقة أو النهب، وغيرها من المفردات التي تحمل الادانة، لهذه الجهة أو تلك، دونما وجه حق، في تطاول صريح يحتم تدخل الجهات القانونية.. والادبية.. والاخلاقية.

لقد نذر نجومنا، وعبر اجيالهم، زهرة شبابهم من اجل بناء الحركة الفنية وزرع بصمتهم في ذاكرة ووجدان الكويت والزمن، ويأتي اليوم هذا البعض، على الجاهز ليقطف جهود تلك القامات دونما وجه حق.. أو قانون.

انها دعوة لانصاف قاماتنا الكبرى، امثال الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا، وغيره من نجومنا ومبدعينا، وحماية تاريخهم وانجازاتهم ومسيرتهم، امام الاستثمار التجاري غير الشرعي.. والتطاول الصريح.. والاعتداء على حقوق اسرهم وابنائهم.

كل ما نطلبه الحماية.. والدعم.. والانصاف.. ومن قبله ردع اصحاب النفوس المريضة التي استباحت كل شيء.. حتى ابداعات صانع الفرح والابتسامة الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وهي دعوة للحوار...

وعلى المحبة نلتقي

