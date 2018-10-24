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شذى حسون: أحلام شديدة اللطف معي


كشفت الفنانة شذى حسون عن تفاصيل صلحها مع الفنانة أحلام، وذلك من خلال برنامج «ام بي سي تريندينغ»، حيث قال شذى أنها تقابلت مع أحلام في بيروت، وأن أحلام هي من بادرت بالسلام عليها أولا وعلى أسرتها التي كانت متواجدة معها هناك، اذ أكدت أنها كانت شديدة اللطف معها وأن الموقف كاد أن يبكيها بسبب طريقة سلامها على أسرتها.
كما أكدت شذى أن هذا الموقف قد أنهى الخلافات التي بينهما في الماضي، اذ وصفت تفاصيل لقائهما بالحميمية، ولكن رفضت أن تصف الأمر بالمصالحة وذلك لأنها لم تجلس معها وتتناقش في الأمر، اذ اعتبرته انهاء للهجران، كما تمنت لها التوفيق في حياتها.


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