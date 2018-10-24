آخر النهار

اجتمعت الفنانة دارين حمزة بالموسيقار والفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني وصرحت دارين انها تعتز للغاية بصداقة الملحن والفنان الكبير زياد الرحباني، وتعتبره أحد أهم أيقونات الفن اللبناني.

وأضافت أنها بالفعل بصدد التحضير لأغنية جديدة من كلمات وألحان زياد الرحباني، وتعود من خلالها لعشقها وهو الغناء، فضلا عن تحضيراتهما لفيلم سينمائي جديد ستعلن عنه عقب اتمام باقي عناصره وتفاصيله. يذكر أن الفنانة اللبنانية دارين حمزة خاضت سباق رمضان الماضي من خلال المسلسل السوري «الفرصة الأخيرة»، وكتب السيناريو والحوار أسامة القشاش، وانتاج محمد قبنض.

