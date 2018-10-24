loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

دارين حمزة تُحضر لأغنية بتوقيع زياد الرحباني


اجتمعت الفنانة دارين حمزة بالموسيقار والفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني وصرحت دارين انها تعتز للغاية بصداقة الملحن والفنان الكبير زياد الرحباني، وتعتبره أحد أهم أيقونات الفن اللبناني.
وأضافت أنها بالفعل بصدد التحضير لأغنية جديدة من كلمات وألحان زياد الرحباني، وتعود من خلالها لعشقها وهو الغناء، فضلا عن تحضيراتهما لفيلم سينمائي جديد ستعلن عنه عقب اتمام باقي عناصره وتفاصيله. يذكر أن الفنانة اللبنانية دارين حمزة خاضت سباق رمضان الماضي من خلال المسلسل السوري «الفرصة الأخيرة»، وكتب السيناريو والحوار أسامة القشاش، وانتاج محمد قبنض.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

آخر الأخبار الخاصة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة