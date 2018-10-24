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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الموسيقى العربية عن تكريم المطربة نوال الكويتية بالاضافة الى 16 شخصية من أهم نجوم وصناع الاغنية في العالم العربي ضمن أعمال الدورة 27 لمهرجان الموسيقى العربية .

يذكر ان مهرجان هذا العام يشارك يقام في الفترة من حتى 12 نوفمبر ويضم 43 حفل فني على 7 مسارح هي (الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية والجمهورية ودمنهور والإسكندرية وطنطا) بمشاركة 72 فنان وفنانة من 8 دول عربية هي مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين والاردن وصرح د. مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والمهرجان ان شخصية المهرجان هذا العام هي الفنانة الراحلة شادية كما يتم إهداء دورة هذا العام الى روح كل من الموسيقار الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان سعد محمد حسن.

ويتم تكريم 17 شخصية أسهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى باهدائهم دروع المهرجان وهم اسم الراحلة الفنانة شادية (مصر)، الفنان الراحل ميشيل المصري (مصر) ، عازف الكمان الراحل سعد محمد حسن (مصر) ، الموسيقار الراحل حليم الرومي (لبنان)، عازف الكمان الراحل حازم سليم (مصر)، الفنان محمد بغـــدادي (مصر)، عازف الايقاع سعيد الارتيست (مصر)، م. بدر الزقازيقي (مصر)، المطربة نوال الكويتية (الكويت)، عازف الناي د. قدري سرور (مصر)، الموسيقار عماد الشاروني (مصر)، د. حبيب ظاهر العباس (العراق)، الموسيقار حلمي أمين (مصر)، المطرب سمير الإسكندراني (مصر) ، الفنان صلاح عرام (مصر)، المطربة لطيفة (تونس)، الموسيقار عبدالرب ادريس (السعودية ) .

