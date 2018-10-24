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أقامت الجمعية الكويتية للاخاء الوطني ندوة حول «رسالة الفن والأدب في ثقافة التسامح» في دار معرفي، حاضر فيها د. بشار عبدالحسين عبدالرضا والكاتب د.محمد البغيلي وأدارها الإعلامي يوسف كاظم الذي أكد في تقديمه على دور وأهمية جمعية «الإخاء» واحتضان دار معرفي لأنشطتها.

فيما أكد عبدالرضا في كلمته على دور الفن في ونشر القيم والأفكار في المجتمع مشيرا إلى أن الكويت خلال مرحلة بناء الدولة الحديثة وجهت دعما كبيرا للفن وأولت اهتماما كبيرا جدا بالمسرح.

وأشار إلى الاستعانة بالخبرات الفنية العريقة مثل الرائد المسرحي الراحل زكي طليمات الذي تتلمذ على يديه رواد الفن في الكويت مثل عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وغيرهم.

وأكد أن المسرح كان صمام أمان يدرس مشاكل مجتمعه ويحاول طرح الحلول ولفت أنظار الجمهور إليها لاسيما أن الكويت تمتعت بمناخ ديموقراطي وعلاقة شعبية بالقيادة السياسية المتفهمة والقريبة من الشعب».

وبيّن أن العديد من المسؤولين كانوا يحضرون ويتابعون هذه الأعمال ويستمعون إلى القضايا التي تطرح ويعملون على حلها ضمن دائرة مسؤولياتهم وسلطاتهم.

وأرجع المحاضر تراجع ثقافة التسامح إلى الصراعات الإقليمية المحيطة مثل الحرب العراقية ـ الإيرانية، والتي أدت إلى بروز نفس طائفي لم يكن موجودًا من قبل، وبروز الأجندات الخارجية.

وتطرق إلى تجربة والده الراحل الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا الذي انتقد نزعة الاستهلاك وصوره السلبية في «باي باي لندن» وكذلك الأوضاع الإقليمية «باي باي عرب». ثم تعرضت مسرحيته «هذا سيفوه» إلى الإيقاف بسبب بعض الأصوات الدينية المتشددة حيث تم استخدام الطرح المتشدد لضرب المسرح.

وقال إن والده تمنى امتلاك مسرح وسعى إلى ذلك لكنهم لم يعطوه ترخيصًا.. رغم أنه كان أحد فرسان الحرية ورواد التنوير وتعرض لمحاولة اغتيال نتيجة مواقفه الرافضة للوصاية على المجتمع.

كما تطرق المحاضر إلى دور الرقابة في تشويه ثقافة التسامج وتضييق مساحة الحرية مشيرًا إلى أن والده عانى من الرقابة نتيجة جهل بعض الرقباء وعدم فهم بعض المفردات الكويتية.

ودعا إلى أن تكون الرقابة «لاحقة» وليست «وقائية» حيث إن الفنان نفسه رقيب على نفسه، وفي حال تجاوز الخطوط الحمر يمكن ساعتها محاسبته بالقانون.. أما التعامل مع الرقابة كإجراء وقائي فهو غير مجد خصوصًا أن كل شيء متاح اليوم على الإنترنت. ولا يعقل مثلًا أن يطلب الرقيب عدم التعرض لقضايا السحر والشعوذة وهي موجودة في الواقع ومذكورة في القرآن الكريم وغير ذلك من الظواهر السلبية.

وطالب بشار عبد الحسين في ختام كلمته إلى تغيير قانون المرئي والمسموع لأن الرقابة بصورتها الحالية تمنع الإبداع وتكبل المبدع.

من جانبه قال الكاتب د.محمد البغيلي إن الأدب مرآة عاكسة للمجتمع وداعم لثقافة التسامح والوحدة الوطنية.

وأشار إلى أهمية تواصل الكتاب مع الجماهير والاختلاط بهم وذلك لتقديم أدب يرتقي بالمجتمع ويطرح قضايا جادة تسهم في نشر القيم الفاضلة بين المتلقين. متهمًا بعض الأدباء بأنهم يعيشون في أبراج عاجية.. والبعض الآخر يهبط إلى مستوى تجاري واستهلاكي لاستقطاب المراهقين.

ودعا إلى مراجعة تاريخية ودينية وإعلامية لتقليل السلطوية والرقابة وتعزيز رسالة التسامح لخلق مجتمع واعٍ ومتقبل للاختلافات في الرأي.

كما انتقد البغيلي الأدباء أنفسهم وتحويل معاركهم إلى القضاء كما حدث معه في خلافه مع بعض أعضاء مجلس إدارة رابطة الأدباء والذي انتهى إلى المحكمة.

وطالب أيضًا بأن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة، مستغربًا من منع العديد من العناوين المعروفة والمتداولة من معرض الكويت الدولي للكتاب المقرر إقامته الشهر المقبل.

وعقب المحاضرة فتح باب النقاش حيث كانت هناك مداخلات عدة للحضور من المثقفين والشخصيات العامة.

من ناحية أخرى أكد رئيس الجمعية الكويتية للاخاء الوطني موسى معرفي أن فكرة تأسيس الجمعية جاءت في عام 2010 حين بدأت بعض التغيرات السياسية في عدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن هذا الأمر دفع مجموعة من أبناء الكويت للدعوة لقيام مشروع وطني يهدف لتعزيز الترابط وتكريس الوحدة الوطنية بدافع الإحساس بعظم مسؤوليتها لدرء البلاد من تنامي عوامل الفرقة والاصطفاف الطائفي والقبلي الذي من شأنه أن يهدد وحدة المجتمع.

وبين أن الجمعية تم إشهارها في أغسطس 2014 وتتبنى شعار «المساواة..المواطنة الحقة..التسامح وقبول الآخر» وتعمل منذ ذلك الوقت بمجموعة من الأهداف منها تنمية ثقافة التآخي الوطني والتعايش الاجتماعي ومكافحة الطائفية والتأكيد على أن التنوع والاختلاف يقوي المجتمع ولا يضعفه.

ولفت معرفي إلى أن ذلك يتم عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الجمعية مثل الندوة الشهرية اضافة الى التعاون مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام لاقامة ورش عمل وبرامج موجهة للأطفال.

