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نجحت الحلقات الثلاث الأولى من برنامج «حكايتي مع الزمان»، على شاشة تلفزيون دبي، في لفت انتباه الجمهور إلى المضمون الجديد للموسم الثاني حيث أظهرت الاحصائيات والأرقام التي تم رصدها على حسابات مؤسسة دبي للإعلام الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث أطلت الفنانة المصرية نيللي كريم وصديقتها خبيرة الموضة إنجي المر، بطريقة مختلفة في الحلقة الأولى، حيث دار الحوار والتفاعل مع الضيفتين بطريقة انسيابية وسلسة عكست واقع التقدم بالسن والآثار التي يتركها على الوجوه والمظهر والشخصيات والطباع والأفكار، في الوقت الذي واجهت نيللي تقدمها بالسن مع صديقتها في المرحلة الأولى التي قطعت 20 عاماً إلى الأمام فلم تتغير فيها الملامح كثيراً، لكنها كشفت عن الكثير من الصفات والأحلام التي تحدثت عنها الممثلة المصرية وصديقتها، وشاركهما صديقها المشترك عبر مكالمة الفيديو الممثل المصري محمد ممدوح، قبل أن يحين الوقت للانتقال إلى المرحلة الثالثة والتي بدت فيها نيللي وقد اقتربت من 80 عاماً حيث بدت أكثر هدوء ورغبة في الحديث عن العائلة الكبيرة وتحقيقها لأغلب طموحاتها في مجال التمثيل والانتقال إلى الإنتاج والإخراج، فيما اعترفت إنجي أن هذه التجربة فتحت أمامها آفاقاً جديدة للتفكير في المستقبل والبحث عن طرق جديدة للتخطيط على مستوى الحياةA المهنية والإنسانية، قبل أن تقوم نيللي بكتابة رسالتها الخاصة التي عبرت من خلالها عن سعادتها بلحظات النجاح والضعف التي عاشتها موجهة نصيحة هامة لصديقتها ولكل فتاة تتابع هذه الحلقة قائلة «كوني قوية ولا تتأقلمي مع أي وضع لن يسعدك، لأن الحياة لا تحب إلا الأقوياء». وفي الحلقة الثانية استضافت ريما كركي مقدمة الموسم الجديد، الممثلة السورية سلافة معمار والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، حيث قدما معاً حلقة مميزة مليئة بالعواطف والحكمة، وعلى الرغم من طلاقهما منذ سنوات عديدة، إلا أنهما يتشاركان في تربية ابنتهما الوحيدة «دهب» والتي ستبقى العامل المشترك بينهما على حد تعبيرهما، حيث يخططان معاً لتربيتها وبناء مستقبل أفضل لها، فيما كشفت سلافة وسيف عن الكثير من الجوانب في شخصيتهما الإنسانية، وبكت سلافة وهي ترى آثار العمر على وجه طليقها الذي بدا واقعياً ومتصالحاً مع فكرة التقدم في العمر متحدثاً عن علاقته بوالده الراحل الفنان رفيق سبيعي، وشقيقه عامر الذي رحل مبكراً، كما كشف الثنائي عن الكثير من العواطف والمشاعر والأفكار في كل مرحلة عمرية، كذلك الدروس الذي تعلماها على مر السنين من بعضهما البعض، خاصة وأنهما يتمتعان بعلاقة فريدة من نوعها قليلاً ما نشهدها في مجتمعاتنا المعاصرة، قبل أن تختتم هذه الحلقة المميزة بإطلالة صديقتهما المشتركة «زينة» ابنة شقيقة سيف سبيعي، واعتراف المخرج السوري بصراحته وعفويته قبل أن تقوم سلافة بتوجيه رسالة وجدانية إلى والدتها، فيما فضل سيف توجيه طلب اعتذار وغفران لوالدة «دهب» معترفاً أن صراحته طوال السنوات الماضية كانت سبباً في الكثير من المشاكل التي مر بها. أطلت المغنية السعودية داليا مبارك وزوجها رجل الأعمال الأميركي ألهيم ستاركس، في الحلقة الثالثة، كاشفة النقاب عن لقائهما الأول مصادفة بزوجها في مطار القاهرة مقدمة خاتماً صغيراً هدية له سيظل العنوان الأبرز لعلاقتها التي ستستمر لسنوات طويلة، ويطلع من خلالها الجمهور على علاقتهما الإنسانية التي تتميز بالعاطفة والحرية والابتعاد عن الضغوط والشروط، حيث يتشارك الزوجان «الحاسة السادسة» التي تجعلهما يفهمان بعضهما البعض دون كلام، الأمر الذي سهل على الجميع في هذه الحلقة مهمة تغير مظهرهما عبر مراحل العمر المختلفة، وليبدو الـتأثر الواضح وهما يتقدمان في العمر، حيث تتغير الوجوه والأيدي والملابس وتبقى العاطفة النبيلة التي يعيشانها معاً، في الوقت الذي أبدت صديقتهما المشتركة «لوريس كايد الحوراني» عبر مكالمة الفيديو عدم استغرابها من مظهرهما وعلامات تقدم العمر في المرحلة الأولى، فيما بدت ملامح الكبر واضحة بشكل جلي على الثنائي في المرحلة الثانية وقد وصلت داليا إلى عمر 77 وزوجها إلى 90 عاماً.

