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سجل الألبوم الذي صدر للفنان الفرنسي جوني هاليداي بعد وفاته مبيعات قياسية تخطت 630 ألف أسطوانة غير افتراضية (أقراص مدمجة وأسطوانات فينيل) منذ طرحه في الأسواق الجمعة، وهو رقم تاريخي في فرنسا على ما أعلنت شركة «وورنر ميوزيك فرانس». وقال رئيس الشركة تييري شاسان: «سجلنا مبيعات تاريخية ما يصنف ألبوم +مون بايي سي لامور+ وهو الحادي والخمسون لجوني (هاليداي)، ضمن فئة الأسطوانة الماسية».

ويشمل هذا الرقم المبيعات بين صباح الجمعة ومساء الأحد. وفي اليوم الأول لطرحه في الأسواق، وصلت مبيعات الألبوم إلى عتبة 300 ألف أسطوانة غير افتراضية، وهو مستوى استثنائي ورقم قياسي لجوني هاليداي .

