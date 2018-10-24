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وسط حضور كبير، استقبل ديوان المهندس ناصر العيدان الضيوف والاخوة المواطنين الذين حضروا الى افتتاح الديوان، وكان من بين الحضور الشخصيات الهامة من مختلف أطياف المجتمع. وقال المهندس ناصر العيدان في تصريح صحافي ان الدواوين ونشاطاتها هي عادة كويتية تعزز الترابط الاسري والتواصل الاجتماعي بين مختلف اطياف المجتمع، وهي ظاهرة طيبة تتميز بها الكويت منذ القدم، ويسعى الجميع الى تبادل الزيارات والتواصل الاجتماعي بين مختلف الفعاليات الاجتماعية والمواطنين. واضاف العيدان انه في الديوان يحرص على اقامة الانشطة واللقاءات الاجتماعية الهادفة، لما للدواوين من اهمية في مجتمعنا فضلا عن دورها على تعزيز التوعية، ومن هذا المنطلق سيسعى ديوان المهندس ناصر العيدان الى طرح مختلف القضايا.

