عربيات ودوليات

الرياض الوكالات: أكد مجلس الوزراء السعودي امس العزم على «محاسبة المقصر كائناً من كان» في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وأكد مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد في الرياض امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عزم المملكة «محاسبة المقصر كائنا من كان... وعزمها على ألا تقف الاجراءات (التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن) عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الاجراءات التصحيحية في ذلك». وشدد المجلس على أن «السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الاسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على احقاق الحق وارساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها». ونوه المجلس بتوجيه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. في غضون ذلك وصف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح مقتل خاشقجي بأنه « امر مقيت» مشيرا الى أن المملكة تمر بأزمة بسبب قضيته فيما شدد زير الخارجية السعودي عادل الجبير على ان السعودية ملتزمة باجراء تحقيق شامل مشدداً على أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين عن الحادث. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح خلال مشاركته في أول أيام منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض «كما تعلمون هذه أيام صعبة ونحن نمر بأزمة». واعتبر أن مقتل خاشقجي «مقيت ومؤسف ولايمكن لأحد في المملكة أن يبرّره». وافتتح المؤتمر الهادف الى جذب الاستثمارات للمملكة الغنية بالنفط والساعية الى تنويع اقتصادها صباحا وسط اجراءات أمنية مشددّة في فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة السعودية. ويتحدث في اليوم الأول من المنتدى الذي يستمر حتى الخميس الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الخاصة الروسي كيريل ديميتريف، ورئيس مجلس ادارة المجموعة النفطية الفرنسية «توتال» باتريك بوياني، ومسؤولون سعوديون ورجال أعمال. وقال الفالح أيضا في كلمته امس ان قطاع النفط في المملكة سيستمر في النمو في اطار خطة التنويع الاقتصادي التي تحمل مسمى «رؤية 2013». من جهته قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير امس ان المملكة ملتزمة باجراء تحقيق شامل في مقتل خاشقجي مشددا على أنه سيتم القبض على كل المسؤولين عن الحادث.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي في اندونيسيا، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث.وكان الجبير أكد الأحد، أن واقعة جمال خاشقجي كانت خطأ جسيماً وستتم محاسبة جميع المتورطين فيها مؤكدا أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بما حصل لخاشقجي.

وأوضح الجبير في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الاميركية «للأسف الشديد تم ارتكاب خطأ جسيماً وأؤكد لذويه أن كل المسؤولين ستجري محاسبتهم على هذا العمل» ولفت الوزير السعودي الى أن تضارب التقارير بشأن خروج خاشقجي من القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول دفع السلطات السعودية لفتح التحقيق في الحادث، وأكد الجبير أن السعودية ستواصل تقديم المعطيات عن مقتل خاشقجي بمجرد توفرها، مضيفاً: «نريد كشف المعلومات بأقصى دقة ممكنة وليس المزاعم والشائعات والأقاويل، وهذا الأمر يتطلب وقتا ويجب توخي الحذر».

