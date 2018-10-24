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أنقرة- الوكالات: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المعلومات والأدلة المتوفرة، تظهر بأن الصحافي السعودي جمال خاشقجي ذهب ضحية جريمة وحشية، كان مخططا لها مسبقا. وتساءل أردوغان في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في العاصمة أنقرة عن سبب مجيء 15 شخصا الى القنصلية يوم مقتل خاشقجي ومن أمر بذلك.

وقال أردوغان ان الضمير الانساني لن يكون مطمئناً حتى محاسبة من أصدر أمر الاغتيال وكل المنفذين.

وأوضح أن جريمة قتل خاشقجي كان مخططا لها مسبقا قائلا «قبيل الحادث وصل الى اسطنبول فريق سعودي من ثلاثة أشخاص وقام باستكشاف غابة بلغراد في اسطنبول ومناطق بولاية يالوفا». وأضاف أنه تم نزع القرص الصلب من كاميرات القنصلية السعودية يوم مقتل خاشقجي. وتابع «في أيدينا أدلة قوية على أن جريمة القتل عملية مدبر لها وليست صدفة، والقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لايقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي».

وبخصوص محاكمة قتلة خاشقجي قال «مقتل خاشقجي وقع في اسطنبول ومن حقنا التحقيق فيه». وناشد أردوغان الرياض السعودية للسماح بمحاكمة الـ 18 شخصا الموقوفين في السعودية في اسطنبول. واعتبر أردوغان أيضا اقرار السعودية بمقتل خاشقجي داخل القنصلية خطوة مهمة.

وقال الرئيس التركي «اذا سلمنا بأن الجثة تم تسليمها الى متعاون محلي، فعليكم الكشف عن هويته وعلى اعتبار أن مقتل خاشقجي جريمة سياسية، فيجب اشراك المتورطين بها من الدول الأخرى، في التحقيقات» وأوضح أردوغان أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكد له بأن سلطات بلاده ألقت القبض على الضالعين في مقتل خاشقجي والبالغ عددهم 18 شخصا وأن لائحة الأسماء التي تلقتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية من السعودية، تتوافق مع الموقوفين في المملكة.

واضاف «أخبرتُ السعوديين أن قنصل اسطنبول لم يكن يتحلى بالكفاءة وهذا القنصل حاول تبرئة نفسه بشكل من خلال استقبال مراسل رويترز والتجول داخل غرف القنصلية وكأنه مستهزأ بالحادثة».

من جهته أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنّ بلاده مستعدة للتعاون مع أي جهة دولية في حال فتح تحقيق بمقتل الصحفي السعودي جاء ذلك في تصريحاته باجتماع المحررين الصباحي بوكالة «الأناضول» حيث قال ان «تركيا ستتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات والمحاكم الدولية في حال فتح تحقيق بمقتل خاشقجي» وشدّد الوزير التركي على أهمية اقرار السعودية بمقتل خاشقجي، على الرغم من مجيئه متأخرا.

ولفت جاويش أوغلو الى أنّ بلاده لم تتشارك الأدلة التي بأيديها في مقتل خاشقجي مع أي دولة، مستدركا بوجود لقاءات بين أجهزة الاستخبارات. وبين أنّ تركيا فعلت كل شيء بحكمة وسكونة ومنطق وشفافية من أجل كشف ملابسات مقتل خاشقجي وستواصل عمل ذلك.

وتطرق الى تشكيل مجموعة عمل تركية سعودية في التحقيق بمقتل خاشقجي قائلا «التحقيقات جرت بوجود مسؤولين سعوديين بما فيها تفتيش السيارات». وقال جاويش أوغلو «ان كافة الدلائل التي تم العثور عليها في تحقيقات النيابة العامة، تم مشاركتها مع الجانب السعودي، في اطار مجموعة العمل المشتركة».

