عربيات ودوليات

موسكو الوكالات: دعت الرئاسة الروسية الى الاعتماد على معلومات رسمية موثوق بها في التعامل مع قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحافي أدلى به امس «للرد على قضية الصحافي (خاشقجي) نحتاج الى معلومات مؤكدة وقد سمعنا تصريحات رسمية من الرياض تشدد على عدم تورط أفراد العائلة الحاكمة في ماحصل، ونأخذها في الاعتبار، وكل ما تبقى يعود للتحقيق، ولا بد من الاعتماد هنا على معلومات رسمية مؤكدة».

وذكر بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أعلن موقفه ازاء قضية خاشقجي، اذ قال، أثناء مشاركته في منتدى «فالداي» الدولي للحوار الأسبوع الماضي، انه لا يجوز اتخاذ اجراءات تضر بالعلاقات مع السعودية قبل انتهاء التحقيق في القضية. وكانت وسائل اعلام روسية رسمية قد نقلت، الخميس الماضي، أول تعليق من بوتين بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى من بعد دخوله الى قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا 2 أكتوبر الجاري. واعتبر بوتين، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة «فالداي» أنه «توجد مسؤولية على عاتق الولايات المتحدة» في قضية اختفاء جمال خاشقجي «لأنه عاش في الولايات المتحدة» وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال بوتين «لقد عاش في الولايات المتحدة. لم يعش في روسيا، انما في الولايات المتحدة. وبهذا المعنى، بالطبع، تتحمل الولايات المتحدة بعض المسؤولية عما حدث لها»، مضيفا أنه «لا يمكننا افساد العلاقة مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق ملموسة» معتبرا أن «اختفاء خاشقجي أمر مؤسف قطعا لكننا بحاجة لفهم ما حدث».

