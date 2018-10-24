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ترامب: «مؤامرة فاشلة»


واشنطن انقرة الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. فيما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أن المحادثات بشأن وفاة خاشقجي مستمرة مع السعودية مشيرا في هذا السياق الى رغبة واشنطن في معرفة كل التفاصيل.
ووصف الرئيس الأميركي مقتل خاشقجي بأنه «مؤامرة باءت بالفشل». وقال لصحيفة «USA Today» انه يرفض محاولات وقف بيع الأسلحة للسعودية وأضاف أنه أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويعتزم معرفة ما حدث في القنصلية السعودية في تركيا في المستقبل القريب.وتابع الرئيس الأميركي «قال ولي العهد محمد بن سلمان انه لا هو ولا الملك له علاقة بالأمر».
الى ذلك توجهت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA» جينا هاسبل الى تركيا للعمل على التحقيقات في مقتل الصحافي السعودي حسبما نقلت وكالة رويترز. وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرح الاثنين بأن هناك عناصر استخباراتية أميركية رفيعة المستوى في تركيا، من دون تقديم ايضاحات.


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