عربيات ودوليات

بغداد - د. ب. أ: كشفت قيادة عمليات بغداد امس أنها ستشرع ابتداء من يوم غد الخميس بتنفيذ خطة أمنية شاملة تستمر أسبوعا لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام التي ستبلغ ذروتها منتصف الأسبوع المقبل في محافظة كربلاء (118 كيلومترا جنوبي بغداد).

ويقطع العراقيون قادمين من انحاء البلاد سيرا على الأقدام مئات الكيلومترات وصولا إلى مدينة كربلاء حيث تبلغ المناسبة ذروتها. وأعلنت قيادة عمليات بغداد برنامج خطتها الأمنية التي تشمل حظر دخول عربات الحمل ذات الحمولة العالية إلى محافظة بغداد من جميع السيطرات الخارجية اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 25 أكتوبر وحتى الاسبوع المقبل. وقررت القيادة منع حركة الدراجات الهوائية والنارية والعربات بمختلف أنواعها في بغداد.كما تضمنت الخطة «منع حمل السلاح منعا باتا ومن قبل أي شخص وسيتم مصادرة السلاح واعتقال حامله وإحالته إلى التحقيق وتوجيه القطعات الأمنية بتسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية وتقديم جميع التسهيلات الممكنة خلال تغطية نشاطات وفعاليات المناسبة.

ويحيي العراقيون زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام بشكل سنوي تحت إجراءات أمنية مشددة وتحت مراقبة مستمرة من الجو عبر مروحيات الحيش العراقي لطول الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء.واتخذت جميع المحافظات الجنوبية إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد لضبط حركة الزوار. في غضون ذلك أفادت مصادر طبية عراقية امس بمقتل تسعة عراقيين وإصابة 21 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية في ناحية القيارة جنوبي الموصل(400 كيلومتر شمالي بغداد).

وقال د.أحمد جاسم من دائرة طب العدلي في نينوى إن تسعة مدنيين قتلوا وأصيب 21 آخرون أغلبهم بحالات خطرة جراء تفجير سيارة مفخخة مركونة في سوق القيارة الشعبي جنوبي الموصل.

واكدت الشرطة ان السيارة المعبأة بالمتفجرات كانت متوقفة بالقرب من مطعم في السوق المزدحم فيما وأفاد مسؤول في الصحة أن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة حرجة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن لكن تنظيم «داعش» الإرهابي كثيرا ما نفذ مثل هذه الهجمات في العراق.

