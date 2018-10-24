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واشنطن- موسكو - الوكالات: هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتعزيز ترسانته النووية وذلك بعد ان أعلن نيته الانسحاب من معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة مع روسيا إبان الحرب الباردة، وسط تحذيرات من موسكو بأن ذلك سيجعل العالم أكثر خطورة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن روسيا لم تلتزم بروح الاتفاق أو بالاتفاق بحد ذاته.ولم يوضح ما إذا كان سيتم التفاوض على معاهدة جديدة، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستطور هذه الأسلحة ما لم توافق روسيا والصين على التوقف عن ذلك.

وتابع حتى يعود الناس الى رشدهم، سوف نستمر بتعزيزها، في اشارة الى الترسانة النووية الاميركية، مضيفا انها تهديد الى أي جهة تريدون، وهذا يشمل الصين، وايضا روسيا، وأي جهة اخرى تريد ان تلعب هذه اللعبة.

وأثار ترامب عاصفة دبلوماسية السبت بإعلانه سحب الولايات المتحدة خنم الاتفاق حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقع عام 1987، ونددت عدة عواصم وخصوصا موسكو بالقرار. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن خطوات من هذا النوع، إذا وضعت موضع التنفيذ ستجعل العالم أكثر خطورة وأشار إلى أن روسيا تنتظر توضيحات من واشنطن رافضا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بانتهاك المعاهدة. وفيما يثير إعلان الولايات المتحدة مخاوف من العودة إلى الانتشار النوو، أكد بيسكوف أن روسيا لن تكون البادئة في الهجوم على احد. بدورها دعت الصين الولايات المتحدة الى التروي حول قرارها الانسحاب من المعاهدة، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن على واشنطن وموسكو مواصلة حوار بناء من اجل الحفاظ على هذه المعاهدة.وبعد يومين من اعلان ترامب التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كما التقى رئيس المجلس الروسي للأمن القومي نيكولاي باتروشيف نحو خمس ساعات وفق ما أفاد الناطق باسم المجلس .والتقى امس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ومن المقرر أن يلتقي أيضا الرئيس الروسي.وبث التلفزيون الروسي أولى مشاهد هذا اللقاء ودعا شويغو ال حوار بناء أكثر مع الولايات المتحدة. وقال شويغو كما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية ريا نوفوستي اليوم هناك عدد كبير من المشاكل في العالم التي يمكن أن نحلها بفضل جهودنا المشتركة.وأضاف هذا يتعلق بالقضايا الاستراتيجية المرتبطة بالردع النووي مثل تلك المتعلقة بتسوية النزاعات الكبرى المستمرة منذ فترة طويلة. ولايبدو أن اللقاءات أسفرت عن تقدم، ففي حديث أعقب لقاءه مع باتروشيف، أعلن بولتون أن الروس أكدوا على موقفهم بانهم لم ينتهكوا المعاهدة وقال في مقابلة مع صحيفة كومرسانت الروسية الواسعة الانتشار أعلنت روسيا موقفها بشكل ثابت انها لاتعتقد بأنها تنتهك معاهدة آي إن إف، في الحقيقة قالوا: أنتم من ينتهك المعاهدة. وأضاف لا يمكن أن تحصل على التزام من أحد لايعتقد انه يقوم بهذا الانتهاك، مضيفا أن المعاهدة وصلت الى نهايتها الطبيعية. وقال لانعتقد أن الانسحاب من المعاهدة هو ما يسبب المشكلة. ما نعتقده أن انتهاك روسيا لها هو المشكلة. ولفت بولتون الى أن واشنطن لا تريد ان تكون الدولة الوحيدة المقيّدة بالمعاهدة، مشيرا الى تهديد حقيقي تشكله الصين. ولم توقع بكين على معاهدة حظر الأسلحة النووية المتوسطة المدى آي إن إف.

ووزعت وزارة الخارجية الروسية صورة للافروف يتحدث مع بولتون المبتسم، وقالت في بيان أن الرجلين بحثا التعاون الثنائي والحرب على الارهاب والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي. وقال المجلس الروسي للأمن القومي بعد اجتماع باتروشيف وبولتون إن موسكو مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لانقاذ المعاهدة. وأكد المجلس الروسي للأمن القومي في بيان أنه أثناء اللقاء الذي جرى في أجواء بناءة، قدّم باتروشيف وبولتون عددا من المبادرات تهدف إلى خلق جوّ من الثقة وتعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.وبحث الرجلان ايضا وفق المجلس تمديدا محتملا لخمس سنوات لمعاهدة ستارت الجديدة نيو ستارت للحدّ من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والتي ينتهي العمل بها في 2021 وترغب روسيا بتمديدها.لكن بولتون قال للصحيفة إن واشنطن تريد حل قضية معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى أولا.

