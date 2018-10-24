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رام الله - أ ف ب: أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس في تقرير أن قوات الامن الفلسطينية تلجأ بشكل «منهجي» الى سوء المعاملة والتعذيب بحق المعارضين المعتقلين معتبرة أن ذلك يمكن أن يعتبر جرائم ضد الانسانية.

ولفت عمر شاكر مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» لإسرائيل والأراضي الفلسطينية في حديث لوكالة فرانس برس الى أن «اللجوء المنهجي إلى التعذيب كسياسة حكومية يشكل جريمة ضد الانسانية» يمكن ان تستتبع بملاحقات أمام ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المنظمة الأميركية غير الحكومية النافذة في تقرير كشفت عنه أمس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إن السلطة الفلسطينية وحركة حماس المنافسة لها في قطاع غزة الخاضع للحصار، تلجآن بشكل «روتيني» إلى «التهديدات والاعتقالات التعسفية والعنف بحق السجناء سواء كان بالضرب والصدمات الكهربائية أو الابقاء المطول في أوضاع مؤلمة».

ورفضت السلطة الفلسطينية في تصريح لوكالة فرانس برس هذه الاتهامات. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن حماس اقترحت استقبال المنظمة غير الحكومية في غزة لكن اسرائيل لم تسمح لها بدخول القطاع. وأضافت المنظمة أنها أجرت تحقيقا حول الموضوع على مدى سنتين تم خلاله استجواب 150 شخصا وجمع وثائق حول مقابلات مع أكثر من مئة معتقل سابق وشهود ومحامين. وتنال هذه التجاوزات من المتظاهرين والنقاد والمنشقين والصحافيين والمدونين.

وكشفت المنظمة عن «أكثر من عشرين حالة لموقوفين دون أي سبب واضح سوى مقال ناقد أو منشور على موقع فيسبوك أو انتماء الى مجموعة طلابية أو حزب سياسي» غير مرغوب بهما.

ويشير تقرير «هيومن رايتس ووتش» الى حالة سامي الساعي الصحافي المستقل البالغ من العمر 39 عاما الذي اعتقل عام 2017 للاشتباه بعلاقته بحماس، وتعرض للضرب وتعليقه من السقف. وأخيرا انتهى به الأمر بالاقرار بذنبه بعدة تهم وأمضى ثلاثة أشهر في السجن. ويقول «كل يوم أتوقع أن يأخذوني مرة أخرى وان يعذبوني مرة أخرى، ولكن لن يفعلوا أكثر مما فعلوه».

أما فؤاد جرادة، وهو صحافي (34 عاما) فقد اعتقلته قوات حماس في يونيو 2017 بعد ثلاثة أيام من كتابته منشورا على فيسبوك ينتقد فيه الحركة، واحتجزته لأكثر من شهرين.

وقال جرادة «كان يتعين علي الاذن لأبسط الأمور.. تعرضت للضرب منذ أول يوم، لقد ضربوني بالسوط». ولم يتعرض اي مسؤول أمني للمساءلة جراء هذه الممارسات، بحسب «هيومن رايتس ووتش». يرى شاكر أن هذه الممارسات تقوض خطاب الفلسطينيين ضد اسرائيل الذي يتهمها باستمرار بسوء المعاملة والذي توجه الفلسطينيون بموجبه الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال شاكر لوكالة فرانس برس إن «القادة الفلسطينيين يجوبون العالم ويتحدثون عن حقوق الفلسطينيين وفي الوقت نفسه يشغلون آلة اضطهاد لسحق المنشقين».

