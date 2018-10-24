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مرة أخرى، يبدو أن الخبراء كانوا مخطئين. فلا وجود لتيار صاعد ضد ترامب. ولا وجود لـ «موجة زرقاء كبيرة» مستلقية على الشاطئ في انتظار إبعاد الجمهوريين وتحقيق النصر للديموقراطيين نوفمبر القادم. بل يبدو أن الانتخابات النصفية لن تكون سوى دفعة.

لكن الأمر لم يكن كذلك دائمًا. فقد خلق انتصار ترامب على وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون نوعاً من «المقاومة»، حركة قوية جاهزة لخوض معركة مع الإدارة الجديدة. فلم يكن ليكفيهم إعاقة تنفيذ برنامجه السياسي، بل كانوا مستعدين لإزاحة الرئيس المنتخب حديثا من منصبه. ولسوء حظهم أنهم لم يتعلموا الدرس من ردة فعل الجمهوريين ضد كل من بيل كلينتون وباراك أوباما، فالغضب في حد ذاته لا يكفي لتغيير الأشياء.

وقد ظلت النسب الخاصة بمعدلات قبول الرئيس ثابتة عند 45 في المائة خلال معظم فترة رئاسته. ورغم أنها ليست بالمذهلة، إلا أنها ليست بالكارثية أيضًا. فبإمكانه قيادة البلاد، طالما أن جدول الأعمال ليس طموحًا للغاية، وهو الحاصل مع ترامب. في الواقع، عند مقارنته بجداول أسلافه المباشرين، يبدو الأمر محدودا للغاية، ورغم استياء خصومه، يستمر ترامب في الفوز.

لقد أقر التخفيضات الضريبية، التي أحيت الاقتصاد الأميركي وأعادت الشعب الأميركي إلى العمل. كما حصل على صفقة تجارية جديدة مع المكسيك وكندا، وهو أمر كان يقسم منتقدوه على استحالة تحقيقه. البطالة أيضاً في أدنى مستوياتها القياسية. وهذا يكفي كأساس للنجاح ويمنعه من أن يكون الحبل الذي يلتف حول عنق المرشحين الجمهوريين في الكونغرس وعلى مستوى الولايات الأميركية كما كان يأمل الديموقراطيين.

وقد حاولوا إقناع الجمهور بأن الافتقار إلى الكياسة في السياسة (قياساً على تغريدات ترامب) هو أكبر مشكلة تواجه الأمة. لكن هذه الحجة قد تنطوي على الناخبين المستقلين. فهي تناسب شخصياتهم، وأسلوب حياتهم، وآرائهم في السياسة الأميركية - التي يعتبرها كثيرون منهم بالسيئة، الفاسدة، والمهلهلة. فهم يعتبرون الولاء لحزب سياسي عملاً غير أميركي تقريباً ينطوي على نقص الفكر أو الحكم النقدي حول القضايا التي تواجه البلاد.

ومن المرجح أن يحدد هؤلاء الناخبون أي حزب سيسيطر على مجلس النواب الأميركي خلال العامين المقبلين. لكن ليس كل سباق في الكونغرس تنافسي. فهؤلاء المستقلون، والجمهوريون العاديون الذين قد لا يحبون ترامب، لديهم القدرة على تحديد النتيجة في 60 مقعدًا أو أكثر حيث يمكن لأي من الطرفين الفوز في الخريف.

فلن يكون هناك موجة زرقاء قادمة، بل سيحصل الديمقراطيون على مقاعد في مجلس النواب وسيفقدون مثلهم في مجلس الشيوخ الأميركي. ولن يغير عدد الولايات التي يحكمها كل حزب أو السيطرة على معظم الغرف التشريعية ذلك بدرجة كبيرة. فالأرقام لا تدعم مثل هذه النتيجة.

وقد أظهر استطلاع حديث لصحيفة واشنطن بوست و قناة إيه بي سي نيوز حصول الرئيس ترامب على نسبة تأييد بلغت 41%. وهو أقل قليلا، بفارق أربع نقاط، عن المعدل الوطني بين معظم استطلاعات الرأي الموثوق بها.

نقطة أخرى تستحق الذكر هي أن ما يسمى بفجوة الحماس بين الديموقراطيين والجمهوريين قد أغلقت. فرغم إظهار الاستطلاع بعد الاستطلاع حماس الديموقراطيين بشأن التصويت في نوفمبر. خفت هذا الحماس بعد وفاة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا جون ماكين، حيث بدا ترامب صغيراً بعدما رفض الحديث عنه بأي شئ.

كان ذلك بمثابة تحول حقيقي لدى الناخبين الجمهوريين والمستقلين، وعدد لا بأس به ممن غادر الحزب. فهم يريدون من سياسوهم أن يكونوا مهذبين ومتمدنين.

كان من المحتمل أن يحطم ذلك الحزب الجمهوري في الخريف لولا ما حدث مع بريت كافانو والمعارضة الكبيرة لترشحه. كان للحلقة بأكملها، من الإعلان عن الوظيفة الشاغرة إلى أخذ كافانو مقعده في المحكمة تأثير كبير على جزء من ائتلاف الناخبين الجمهوري الذي بدا حتى الآن وكأنه يعتقد أن أهم شيء يمكن القيام به في السياسة الأميركية هو كبح الحاضر . لكنهم يعلمون الآن أن الحفاظ على الأغلبية في الكونغرس أمر بالغ الأهمية إذا أريد الحفاظ على النظام السياسي من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى.

لكن لا يزال الأمر مجهولاً. فيمكن أن يقلب المحامي الخاص روبرت مولر الطاولة على الجميع، أو يمكن أن يحدث أي شيء آخر يبعد الناخبين عن ترامب مرة أخرى قبل الانتخابات. وباستثناء ذلك، يبدو أن الأمور في صالح البيت الأبيض ومجلس شيوخ جمهوري قوي، وهو ما سيثير بالطبع ذهول من يعتمدون على استطلاعات الرأي في تقرير الأشياء.

Newsweek بيتر روف صحافي أميركي