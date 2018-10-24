دوليه

تابع أرسنال انتصاراته المتتالية ورفعها إلى سبعة محليا و10 في مختلف المسابقات عندما تغلب على ضيفه ليستر سيتي 3-1 اول من أمس على ملعب «الإمارات» في لندن في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي.

وقلب أرسنال الطاولة على ضيفه ليستر سيتي عندما حول تخلفه أمامه بهدف بالنيران الصديقة سجله المدافع الإسباني هيكتور بيليرين بالخطأ في مرماه (31)، إلى فوز بثلاثية سجلها الألماني مسعود أوزيل (45) والبديل الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (63 و66).فمنذ خسارتيه المرحلتين الأولى والثانية أمام مانشستر سيتي وجاره اللندني تشلسي، حقق أرسنال العلامة الكاملة في مبارياته السبع الأخيرة وست هام يونايتد وكارديف ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون وواتفورد وفولهام وليستر سيتي. ورفع أرسنال أيضا غلته إلى 10 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بعد فوزه على برينتفورد في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة، وانتصاريه في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على فورسكلا بولتافا الأوكراني وكاراباخ الأذربيجاني، وهو أكد اليوم استعداده الجيد لمواجهة مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي الخميس في لشبونة في الجولة الثالثة من المسابقة القارية الثانية.

وصعد أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره تشلسي وأمام جاره الآخر توتنهام، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر. ونجح ليستر سيتي في افتتاح التسجيل عندما مرر النيجيري ويلفريد نديدي كرة من منتصف الملعب إلى بن تشيلويل المنطلق بسرعة من الجهة اليسرى فتوغل داخل المنطقة وحاول رفعها لكنها ارتطمت بقدم المدافع الإسباني هيكتور بيليرين وخدعت الحارس لينو (31. ونجح الألماني مسعود أوزيل في إدراك التعادل من هجمة منسقة قادها بنفسه ومرر الكرة الى بيليرين المنطلق من الجهة اليمنى فأعادها إليه زاحفة داخل المنطقة فلعبها بيسراه في القائم الأيسر البعيد للحارس شمايكل وتهادت داخل شباكه (45). ودفع الإسباني أوناي إيمري بلاعب الوسط الفرنسي المغربي الأصل ماتيو القندوزي والمهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مكان الأرميني هنريخ مخيتاريان والمدافع الدولي السويسري ستيفان ليشتشتاينر (61).ونجح أوباميانغ في منح التقدم لأرسنال من مسافة قريبة اثر تمريرة رائعة من أوزيل إلى بيليرين داخل المنطقة ومنه إلى الدولي الغابوني الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (63).وعزز أرسنال تقدمه بهدف ثالث رائع من هجمة منسقة تبادل خلالها أكثر من لاعب الكرة وبتمويهات جسدية عدة وصلت على إثرها إلى أوزيل داخل المنطقة فهيأها إلى أوباميانغ عبر المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (66).

