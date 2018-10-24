دوليه

شدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، أول من أمس على أنه «مثال» في سلوكه داخل وخارج الملعب، وسط اتهامات بالاغتصاب وجهتها اليه عارضة أزياء أميركية سابقة، في قضية تعود الى العام 2009.

وقال رونالدو في مؤتمر صحافي عشية حلول فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي ضيفا على فريقه السابق مان يونايتد في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا «أعرف أنني مثال، 100%، على أرضية الملعب وخارج أرضية الملعب».ووجد رونالدو (33 سنة) نفسه في الأسابيع الأخيرة أمام إعادة فتح تحقيق في لاس فيغاس في التهم التي رفعتها كاثرين مايورغا (34 عاما)، التي تدعي تعرضها للاغتصاب من قبله في 13 يونيو 2009.

ونفى رونالدو سابقا بشدة التهم الموجهة إليه وحظي بدعم ناديه.وفي المؤتمر الصحافي أول من أمس، قال اللاعب «أنا مبتسم دائما. أنا سعيد. وأنا ممتن باللعب في ناد رائع ولدي أسرة رائعة ولدي أربعة أطفال وأنا بصحة جيدة لدي كل شيء. أما الباقي، فهو لا يعيقني».

وأضاف «أنا في حالة جيدة جدا جدا».ولم يؤثر هذا الاتهام حتى الآن على مستوى رونالدو في الملعب بالنسبة لناديه الجديد الذي انضم إليه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو. وسجل رونالدو خمسة أهداف في مبارياته الست الأخيرة في الدوري الإيطالي، لكنه لم يفتتح حتى الآن غلته في دوري الأبطال، والتي خاض فيها 30 دقيقة فقط هذا الموسم في الجولة الأولى أمام فالنسيا الإسباني، قبل أن يطرد ويغيب عن الجولة الثانية.

وأردف رونالدو قائلا «لن أكذب في هذا الموقف»، مضيفا «المحامون الذين وكلتهم للدفاع عني واثقون وبطبيعة الحال أنا أيضا»، موضحا «أهم شيء هو أنني أستمتع بكرة القدم، أستمتع بحياتي. الباقي، لدي أناس يعتنون بحياتي. بالطبع، الحقيقة تأتي دائماً في المركز الأول. لذلك، أنا جيد».

