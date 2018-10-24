دوليه

أعلن نادي شالكه الألماني امس أن مدافعه نالدو سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام غلطة سراي التركي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي أن نالدو يعاني من وعكة صحية ولن يتوجه مع الفريق إلى تركيا ، لينضم بذلك في قائمة الغائبين التي تضم حارس المرمى رالف فايرمان الذي يعاني من إصابة في أعلى الفخذ. ويتقاسم شالكه صدارة المجموعة الرابعة بدوري الأبطال مع بورتو البرتغالي برصيد أربع نقاط لكل منهما، ويليهما غلطة سراي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.