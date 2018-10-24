loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نالدو يغيب عن شالكه


أعلن نادي شالكه الألماني امس أن مدافعه نالدو سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام غلطة سراي التركي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأوضح النادي أن نالدو يعاني من وعكة صحية ولن يتوجه مع الفريق إلى تركيا ، لينضم بذلك في قائمة الغائبين التي تضم حارس المرمى رالف فايرمان الذي يعاني من إصابة في أعلى الفخذ. ويتقاسم شالكه صدارة المجموعة الرابعة بدوري الأبطال مع بورتو البرتغالي برصيد أربع نقاط لكل منهما، ويليهما غلطة سراي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

آخر الأخبار الخاصة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة