دوليه

خسر النجم ليبرون جيمس مباراته الثالثة تواليا مع فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز، بعد مباراة مشوقة أول من امس أمام ضيفه سان أنطونيو سبيرز انتهت بعد التمديد (142-143) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما عاد غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الى سكة الفوز.

وأهدر جيمس الذي سجل 32 نقطة و14 تمريرة حاسمة و8 متابعات، رميتين حرتين هامتين وتسديدة حاسمة في نهاية الوقت الممدد عندما عوض سبيرز تأخره وسجل سبع نقاط متتالية بفضل الأسترالي باتي ميلز.

وفي المنطقة الغربية أيضا، حقق غولدن ستايت ووريرز الباحث عن لقبه الثالث تواليا فوزه الثالث مقابل خسارة بعد فوزه السهل على ضيفه فينيكس صنز 123-103 في أوكلاند، معوضا سقوطه الأخير أمام دنفر ناغتس 98-100.

وقاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى تحقيق فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه نيويورك نيكس 124-113.

